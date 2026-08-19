Registro de líneas telefónicas: ¿Cómo saber si ya cancelaron mi número?

El obligatorio registro de líneas telefónicas en México ya entró en su estapa de suspenciones; sin embargo, hay una precisión importante que debes conocer: las líneas telefónicas que no fueron vinculadas a una persona no se calcelan de inmediato, sino que las compañías deben suspender temporalmete sus servicios después de que vence el plazo correspondiente.

Registro de líneas telefónicas: cómo verificar si tu número sigue activo y qué hacer si fue suspendido ¿Tu número termina en 0? Esto pasa si no registraste tu línea celular antes del 15 de agosto (Tanankorn Pilong/Getty Images/iStockphoto)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció un calendario de acuerdo con el último dígito del número celular. Para las líneas terminadas en “0″, el plazo venció el pasado 15 de agosto de 2026; el siguiente plazo corresponde a los números terminados en 1, cuya fecha límite es el 31 de agosto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.





¿Cómo saber si mi línea telefónica ya fue suspendida?

La forma más sencilla es ingresar al portal oficial de la CRT para consultar la situación de la línea y verificar el proceso de vinculación.

Cabe señalar que también puedes comprobarlo directamente con tu compañía telefónica ; de acuerdo con la CRT , una vez vencido el plazo, los operadores cuentan con hasta 72 horas para suspender las líneas que no hayan sido vinculadas.

Registro de líneas telefónicas: cómo verificar si tu número sigue activo y qué hacer si fue suspendido ¿Tu número termina en 0? Esto pasa si no registraste tu línea celular antes del 15 de agosto (Tanankorn Pilong/Getty Images/iStockphoto)

Una línea suspendida deja de funcionar normalmente para llamadas, mensajes SMS y datos móviles. En cambio, conserva funciones limitadas, como comunicación con números de emergencia, atención ciudadana y la compañía telefónica, además de recibir alerta sísmica en tu celular.

¿Puedo recuperar mi línea telefónica si ya venció el plazo de vinculación?

No necesariamente, la suspensión puede revertirse cuando el usuario realiza la vinculación correspondiente. Una vez completado el trámite, la compañía telefónica debe restablecer los servicios de llamadas, menajes y datos móviles.

El trámite se realiza directamente con la compañía telefónica, asociando la línea con la identidad del titular. Si tu número todavía está activo, conviene revisar cuanto antes la fecha que corresponde a su último dígito; ¿ya verificaste si tu celular está correctamente vinculado?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.