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Los que siguen, fecha límite para el registro de las líneas con terminación 1

El calendario establece diferentes fechas límite dependiendo del último dígito del número telefónico y los terminación 1 tienen los días contados.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó el calendario para el registro de líneas telefónicas o de lo contrario serán suspendidas, y ahora toca el turno de la terminación 1, conoce cuál es la fecha límite para que no te quedes incomunicado.

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Fecha límite de registro para líneas con terminación 1

Según la información, las líneas con terminación 1 tienen hasta el lunes 31 de agosto de 2026 para realizar la vinculación de sus datos y evitar la suspensión de llamadas.

El proceso aplica a las líneas de prepago que no están vinculadas con los datos de su titular. El registro debe realizarse directamente en la compañía telefónica, a través de la plataforma de tu compañía telefónica o en la plataforma registratulinea.crt.gob.mx y solo es necesario asociar el nombre, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el número celular del usuario.

¿Qué pasa si no registras una línea celular?

Cuando vence el plazo a cada terminación, las líneas telefónicas tienen un periodo de 72 horas para iniciar y completar la suspensión de las que no hayan sido vinculadas.

Es importante mencionar que la línea no queda cancelada pero el usuario solo podrá realizar llamadas a números de emergencia como:

  • 911 para emergencias
  • 079 para atención ciudadana
  • 088 para atención ciudadana
  • 089 para denuncia ciudadana

Calendario completo de registro de líneas telefónicas

Las fechas límite para cada terminación de teléfono celular son las siguientes:

  • Terminación 2: 15 de septiembre
  • Terminación 3: 30 de septiembre
  • Terminación 4: 15 de octubre
  • Terminación 5: 31 de octubre
  • Terminación 6: 15 de noviembre
  • Terminación 7: 30 de noviembre
  • Terminación 8: 15 de diciembre
  • Terminación 9: 31 de diciembre

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