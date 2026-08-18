Los que siguen, fecha límite para el registro de las líneas con terminación 1

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó el calendario para el registro de líneas telefónicas o de lo contrario serán suspendidas, y ahora toca el turno de la terminación 1, conoce cuál es la fecha límite para que no te quedes incomunicado.

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Fecha límite de registro para líneas con terminación 1

Según la información, las líneas con terminación 1 tienen hasta el lunes 31 de agosto de 2026 para realizar la vinculación de sus datos y evitar la suspensión de llamadas.

El proceso aplica a las líneas de prepago que no están vinculadas con los datos de su titular. El registro debe realizarse directamente en la compañía telefónica, a través de la plataforma de tu compañía telefónica o en la plataforma registratulinea.crt.gob.mx y solo es necesario asociar el nombre, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el número celular del usuario.

¿Qué pasa si no registras una línea celular?

Cuando vence el plazo a cada terminación, las líneas telefónicas tienen un periodo de 72 horas para iniciar y completar la suspensión de las que no hayan sido vinculadas.

Es importante mencionar que la línea no queda cancelada pero el usuario solo podrá realizar llamadas a números de emergencia como:

911 para emergencias

079 para atención ciudadana

088 para atención ciudadana

089 para denuncia ciudadana

Calendario completo de registro de líneas telefónicas

Las fechas límite para cada terminación de teléfono celular son las siguientes:

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

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