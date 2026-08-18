Los que siguen, fecha límite para el registro de las líneas con terminación 1

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó el calendario para el registro de líneas telefónicas o de lo contrario serán suspendidas, y ahora toca el turno de la terminación 1, conoce cuál es la fecha límite para que no te quedes incomunicado.
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Fecha límite de registro para líneas con terminación 1
Según la información, las líneas con terminación 1 tienen hasta el lunes 31 de agosto de 2026 para realizar la vinculación de sus datos y evitar la suspensión de llamadas.
El proceso aplica a las líneas de prepago que no están vinculadas con los datos de su titular. El registro debe realizarse directamente en la compañía telefónica, a través de la plataforma de tu compañía telefónica o en la plataforma registratulinea.crt.gob.mx y solo es necesario asociar el nombre, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el número celular del usuario.
¿Qué pasa si no registras una línea celular?
Cuando vence el plazo a cada terminación, las líneas telefónicas tienen un periodo de 72 horas para iniciar y completar la suspensión de las que no hayan sido vinculadas.
Es importante mencionar que la línea no queda cancelada pero el usuario solo podrá realizar llamadas a números de emergencia como:
- 911 para emergencias
- 079 para atención ciudadana
- 088 para atención ciudadana
- 089 para denuncia ciudadana
Calendario completo de registro de líneas telefónicas
Las fechas límite para cada terminación de teléfono celular son las siguientes:
- Terminación 2: 15 de septiembre
- Terminación 3: 30 de septiembre
- Terminación 4: 15 de octubre
- Terminación 5: 31 de octubre
- Terminación 6: 15 de noviembre
- Terminación 7: 30 de noviembre
- Terminación 8: 15 de diciembre
- Terminación 9: 31 de diciembre
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