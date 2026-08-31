Lluvias muy fuertes golpean nuevamente a México: Así el clima de hoy 31 de agosto de 2026

El clima de hoy en México estará marcado por un escenario de contrastes, mientras en varios estados enfrentarán lluvias fuertes y muy fuertes, descargas eléctricas y hasta posibles granizadas; mientras que para este 31 de agosto de 2026, las regiones del norte continuarán registrando temperaturas de hasta 45 grados Celsius.

De acuerdo con el Sevicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, una circulación ciclónica, canales de baja presión y la divergencia en niveles altos de la atmósfera favorecerán precipitaciones en distintas regiones del país.

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Para el próximo lunes y martes se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en 24 estados del país. Consulta más detalles para las siguientes 96 horas en https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/jRuu2CrHJ1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026









¿Dónde lloverá más fuerte hoy lunes 31 de agosto de 2026?

Se pronosticarán lluvias puntuales muy fuertes de entre 50 a 75 milímetros en los siguientes estados:

Baja California Sur

Chihuahuhua

Chiapas

Colima

Durango

Jalisco

Michioacán

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Sinaloa

Sonora

Veracruz.

También se esperan fuerta lluvias en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Guerrero.

La onda tropical número 34 favorecerá además de precipitaciones en el sur, sureste, mientras que una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo.

¿Qué estados tendrán más calor hoy en México?

El norte continuará bajo condiciones de ambiente caluroso a muy caluroso; las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius podrán registrarse en:

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Oaxaca

Tamaulipas

Sinaloa

Sonora.

En contraste, durante la madrugada del martes podrían registrarse temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Hay riesgo por las lluvias de hoy lunes en México?

Las precipitaciones podrían generar inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, además, las rachas de viento podrían provocar caída de árboles y hasta de algunos anuncios.

Ante este panirama, Protección Civil recomienda mantenserse atento a los avisos oficiales y evitar zonas suceptibles aa inundaciones; ¿Cómo estará el clima en tu estado este lunes?

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