Carreteras colapsadas por bloqueos en pleno regreso a clases hoy 31 de agosto

Hoy lunes 31 de agosto miles de estudiantes volverán a las aulas por el regreso a clases de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y desde muy temprano varias carreteras ya lucen colapsadas debido a bloqueos y fuertes accidentes.

Varias de las afectaciones se registran en dirección a la Ciudad de México (CDMX), Colima, Morelos y Querétaro.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba

Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 292 de la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, debido a que un tractocamión registró una falla mecánica.

Autopista Guadalajara-Colima

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Guadalajara-Colima, en dirección a Colima por un choque contra una barrera metálica.

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 46 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la Ciudad de México (CDMX, por maniobras para el retiro de unidades siniestradas.

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