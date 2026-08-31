Desapareció Anyeli Yorleth Escárreaga de 14 años en Sinaloa; activaron Alerta Amber en Guasave

¿La reconoces? Las autoridades de Sinaloa activaron la Alerta Amber para dar con el paradero de Anyeli Yorleth Guadalupe Escárreaga Flores, una joven de 14 años que fue vista por última vez en Guasave.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se emitió el 29 de agosto, la desaparición de la joven ocurrió un día antes, el viernes 28, mientras salió de su domicilio ubicado en la colonia Ejidal en Guasave.

Desde entonces no se sabe de su paradero por lo que las autoridades piden ayuda para localizarla, ya que cualquier información permitirá que vuelva sana a casa.

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Ficha de búsqueda de Anyeli Yorleth Escárreaga Flores, desaparecida en Sinaloa

Para dar con su paradero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa describió a Anyeli Yorleth como una joven de 1.65 metros de altura, complexión delgada, tez morena clara, cabello color negro y ojos medianos en color café oscuro.

Asimismo, no se mencionan señas particulares; no obstante, si se menciona que iba con uniforme escolar, el cual estaba compuesto de una blusa color negro, falda gris con cuadros verdes y zapatos negros.

En caso de que tengas cualquier información, te puedes comunicar a los números de Alerta Amber en la capital del estado: (800) 890 9092 y (667) 715 5588.

Desapariciones en Sinaloa durante 2026

La Red Lupa detalló que hay 100 municipios en México donde se concentran el 56% de las denuncias de desaparición, de éstos cinco se encuentran en Sinaloa.

Específicamente, se trata de:

Culiacán (6º lugar) con dos mil 242 personas desaparecidas

(6º lugar) con dos mil 242 personas desaparecidas Mazatlán (10º lugar) con mil 742 personas desaparecidas

(10º lugar) con mil 742 personas desaparecidas Ahome (17º lugar) con mil 33 personas desaparecidas

(17º lugar) con mil 33 personas desaparecidas Navolato (64º lugar) con 408 personas desaparecidas

(64º lugar) con 408 personas desaparecidas Guasave (68º lugar) con 389 personas desaparecidas

Y es que hasta mayo de 2026, el estado registraba siete mil 245 personas desaparecidas, de los cuales el 6% son menores de edad.

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