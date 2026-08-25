Desaparece Cristian Patiño Quiñonez de 15 años en Sinaloa; activan Alerta Amber en Mazatlán

Cualquier información que tú tengas puede ser clave para localizar a Cristian Patiño Quiñonez, un adolescente de 15 años, que desapareció en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 12 de agosto y por el que activaron la Alerta Amber.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda en donde se mencionó que el joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Universidad, en la Isla de Piedra, Mazatlán, y desde entonces no se conoce más información sobre su paradero.

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Ficha de búsqueda con Alerta Amber de Cristian Patiño Quiñonez en Sinaloa

¿Lo reconoces? Las autoridades sinaloenses describen a Cristian Patiño Quiñonez como un joven de 1.60 metros de altura, complexión delgada, tez morena calara, cabello negro ondulado y ojos negros.

Además, se menciona que como seña particular tiene un arete en el lóbulo de la oreja derecha; sin embargo, no se menciona cómo iba vestido la última vez que se tuvo contacto con él.

Si tienes alguna información, las autoridades de Sinaloa abrieron dos líneas telefónicas de Alerta Amber para dar con el paradero del joven:

(800) 890 9092

(667) 715 5588

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en Sinaloa?

Si una persona de tu alrededor desaparece y vives en Sinaloa, es importante que rápidamente denuncies la situación y recuerdes que no tienes que esperar 72 horas para acudir ante las autoridades.

Para hacer la denuncia tienes tres caminos en la entidad:

Llamar a los servicios de emergencia: 911 a nivel nacional o (667) 1841 256 a nivel local

o Acudir a las oficinas de la Fiscalía de Sinaloa y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada

y la Escribir al correo de la Comisión Estatal de Búsqueda: cebpd@sinaloa.gob.mx

En cualquiera de estos caminos debes dar información personal (nombre completo, edad, CURP, fecha y lugar de nacimiento), detalles de la última vez que fue visto o se tuvo comunicación directa con él, además de dar señas particulares.

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