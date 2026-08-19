Embajada de España en México abrió vacantes en CDMX con salarios de 43 mil pesos mensuales

¡No busques más! La Embajada de España en México abrió dos vacantes para el puesto de Apoyo Auxiliar a la Gestión de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la Ciudad de México (CDMX) y ofrece un salario de más de 43 mil pesos mensuales, así como otras prestaciones.
De acuerdo a la convocatoria, el salario tiene una percepción de 30 mil 427.40 dólares, al tipo de cambio de este día, serían 516 mil 186.24 pesos mexicanos al año, es decir, 43 mil 15.52 pesos mensuales.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Requisitos para aplicar en la vacante de la Embajada de España en México
Como se mencionó, se trata de dos plazas en la Ciudad de México y para aplicar tienes que cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener certificado de bachillerato como mínimo o título de licenciatura
- Tener al menos 16 años
- Dominio de la lengua española
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de la vacante
- No haber sido separado del cargo o tener expediente por incumplir las normas de las Administraciones Públicas
- Si la persona no es mexicana, entonces deberá de tener permiso o autorización de migración
En caso de ser seleccionado, se deberá de realizar un examen de 50 preguntas y posteriormente se realizará la entrevista profesional, en donde se preguntará sobre la experiencia en el cargo.
Paso a paso para aplicar a la vacante de la Embajada de España en México
Para aplicar al puesto, deberás de llenar la solicitud de participación que se agrega en la convocatoria, ahí llenar toda la información que te pidan sobre:
- Datos personales como nombre, número de identidad social (CURP), dirección, nacionalidad
- Datos profesionales
- Méritos profesionales
- Méritos formativos
El registro se realizará a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, en caso de que no puedas enviarlo vía electrónica, entonces podrás asistir a las instalaciones ubicadas en la calle Galileo 84, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.
Si escoges esta última opción, entonces deberás de adjuntar una copia por ambos lados de tu identificación oficial, puede ser el INE.
Si tienes alguna duda de la vacante o de la fecha límite para aplicar, porque no es clara en la convocatoria, puedes comunicarte a los números:
- 55 280 4104
- 55 280 4105
- 55 280 4131
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.