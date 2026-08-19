Embajada de España en México abrió vacantes en CDMX con salarios de 43 mil pesos mensuales

¡No busques más! La Embajada de España en México abrió dos vacantes para el puesto de Apoyo Auxiliar a la Gestión de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la Ciudad de México (CDMX) y ofrece un salario de más de 43 mil pesos mensuales, así como otras prestaciones.

De acuerdo a la convocatoria, el salario tiene una percepción de 30 mil 427.40 dólares, al tipo de cambio de este día, serían 516 mil 186.24 pesos mexicanos al año, es decir, 43 mil 15.52 pesos mensuales.

Embajada de España en México La vacante tiene un salario superior a los 43 mil pesos (Embajada de España en México | X)

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Requisitos para aplicar en la vacante de la Embajada de España en México

Como se mencionó, se trata de dos plazas en la Ciudad de México y para aplicar tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener certificado de bachillerato como mínimo o t ítulo de licenciatura

como mínimo o t Tener al menos 16 años

Dominio de la lengua española

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de la vacante

para el desempeño de la vacante No haber sido separado del cargo o tener expediente por incumplir las normas de las Administraciones Públicas

o tener expediente por incumplir las normas de las Administraciones Públicas Si la persona no es mexicana, entonces deberá de tener permiso o autorización de migración

En caso de ser seleccionado, se deberá de realizar un examen de 50 preguntas y posteriormente se realizará la entrevista profesional, en donde se preguntará sobre la experiencia en el cargo.

Paso a paso para aplicar a la vacante de la Embajada de España en México

Para aplicar al puesto, deberás de llenar la solicitud de participación que se agrega en la convocatoria, ahí llenar toda la información que te pidan sobre:

Datos personales como nombre, número de identidad social (CURP), dirección, nacionalidad

como nombre, número de identidad social (CURP), dirección, nacionalidad Datos profesionales

Méritos profesionales

Méritos formativos

Solicitud de empleo para la Embajada de España Este es el documento que dice la convocatoria que se debe de llenar en caso de querer aplicar (Embajada de España en México)

El registro se realizará a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, en caso de que no puedas enviarlo vía electrónica, entonces podrás asistir a las instalaciones ubicadas en la calle Galileo 84, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Si escoges esta última opción, entonces deberás de adjuntar una copia por ambos lados de tu identificación oficial, puede ser el INE.

Si tienes alguna duda de la vacante o de la fecha límite para aplicar, porque no es clara en la convocatoria, puedes comunicarte a los números:

55 280 4104

55 280 4105

55 280 4131

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