INE CDMX abrió vacante en la alcaldía Cuauhtémoc con salario de 19 mil pesos; estos son los requisitos

¿Estás en busca de un nuevo empleo? El Instituto Nacional Electoral (INE) de la Ciudad de México (CDMX) abrió vacante en la alcaldía Cuauhtémoc con salario de 19 mil pesos y buscan a personas con experiencia en atención al público.

De acuerdo a la convocatoria que se emitió el pasado 24 de agosto en redes sociales, se trata de una oportunidad laboral para el cargo de Asistente de Módulo y pertenece a la Junta Distrital 12 en la capital del país.

Vacantes en el INE INE en CDMX marcó como fecha límite para aplicar a la vacante este martes 25 de agosto (INE CDMX | FB)

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Requisitos para aplicar a la vacante del INE en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Si te interesa el cargo, entonces estos son los requisitos que pide la vacante de Asistente de Módulo del INE en la alcaldía Cuauhtémoc:

Mínimo certificado de bachillerato

Seis meses de experiencia en apoyo ejecutivo o administrativo, así como en atención al público

en apoyo ejecutivo o administrativo, así como en atención al público Conocimiento en paquetería Office y uso de aplicaciones web

y uso de aplicaciones web La fecha límite para aplicar es este martes 25 de agosto, ya que sólo duró un día la oportunidad

El salario del puesto es de 19 mil 500 pesos menos impuestos y, en caso de que sea tuyo el empleo, deberás de ir todos los días a la calle Margarita 12, colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Paso a paso para aplicar a la vacante del INE en CDMX

Para aplicar a la vacante debes de tener un currículum vitae que cumpla las características que pide el INE, certificado de estudios, acta de nacimiento, credencia para votar, CURP, Registro Federal de Contribuyentes del SAT, comprobante de domicilio, documentos que acrediten tu experiencia laboral, constancia de no inhabilitación, declaración bajo protesta de decir la verdad, carta compromiso de situación patrimonial y tres fotografías tamaño infantil.

Una vez que tengas esto, entonces debes llevar tus documentos a la Junta Distrital 12, ubicada en Fray Servando Teresa Mier 68, colonia Centro, en el quinto piso en un horario de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local).

En caso de que tu perfil sea elegido, este es el calendario que seguirá el INE:

Plática informativa: 26 de agosto

Examen de conocimientos: 27 de agosto

Publicación de resultados del examen: 27 de agosto

Entrevistas: 28 de agosto

Publicación de resultados: 28 de agosto entre las 17:00 y 18:00 horas

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