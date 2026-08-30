Autopista México-Cuernavaca totalmente parada en dirección a CDMX, un día antes del regreso a clases

La autopista México-Cuernavaca está completamente paralizada en dirección a la Ciudad de México (CDMX) este domingo 30 de agosto, ante el inminente regreso a clases.
Y es miles de familias regresan a la capital del país después de disfrutar las vacaciones de verano para recargar energía necesaria para comenzar con el pie derecho el ciclo escolar 2026-2027.
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México-Cuernavaca totalmente saturada
Se registra alta afluencia de conductores a la altura de Tepoztlán debido a autos descompuestos y accidentes desde la salida de la capital morelense hasta antes de La Pera. De CDMX a Cuernavaca el camino se ve despejado.
Fuerte accidente en la México-Cuernavaca
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), alertó a condutores que hay reducción de carriles y carga vehicular por atención a un accidente y la presencia de servicios periciales.
Se sugiere tomar como vía alterna la carretera libre desde el kilómetro 80 (Glorieta de La Paloma de la Paz).
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