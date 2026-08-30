Clima domingo 30 de agosto: Ondas tropicales 33 y 34 afectarán a estos estados

¿Vas a salir este domingo? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó su pronóstico del tiempo para hoy 30 de agosto de 2026.

El monzón mexicano, canales de baja presión y ondas tropicales provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con tormentas eléctricas y posible granizo en varias regiones de México.

Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, Pacífico, golfo de México y península de Yucatán. La onda de calor continuará en varios estados del norte, aunque se prevé que termine desde el lunes 31 de agosto en Baja California, Sonora y Chihuahua.

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¿Dónde lloverá hoy en México?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (norte, centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y centro), Guanajuato (norte y sureste), Queretaro (norte) y Chiapas (sur).

: Sonora (norte, centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y centro), Guanajuato (norte y sureste), Queretaro (norte) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur (sur), Zacatecas (suroeste y sur), Aguascalientes, Coahuila (sureste), Nuevo León (oeste y centro), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (este) Jalisco (norte, centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Hidalgo (sur), Estado de México (oeste y centro), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste, centro y este), Oaxaca (suroeste y este), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (centro y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

: Baja California Sur (sur), Zacatecas (suroeste y sur), Aguascalientes, Coahuila (sureste), Nuevo León (oeste y centro), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (este) Jalisco (norte, centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Hidalgo (sur), Estado de México (oeste y centro), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste, centro y este), Oaxaca (suroeste y este), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (centro y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

: Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Calor en México domingo 30 de agosto 2026

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y centro), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur).

Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y centro), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Temporada de frío 2026: Estados con bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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