VIDEO: Ferry se hunde con más de 260 personas a bordo en Chipre; reportan fallecidos

Un ferry con pasajeros a bordo (medios locales destacan que entre 260 y 290) se hundió la mañana de este domingo al norte de Chipre luego de que zarpó del puerto de Girne.

De acuerdo al primero ministro turcochipriota, Ünal Üstel, hay confirmación de personas muertas; sin embargo, no se ha dado una cifra oficial aunque se estima que van cerca de siete. Además, han comenzado todo un operativo para que siga el rescate de personas, ya que van más de 150.

El rescate de las personas ha quedado guardado en video y ya se difunde en redes sociales, lo cual ha hecho viral el accidente de esta mañana.

🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus



There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.



People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷



Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026

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Hundimiento de ferry es calificado como “una situación muy grave”

Por su parte, el alcalde de Kirenia, Murat Senkul, complementó la información del primer ministro y sentenció que se trata de una “situación muy grave”; no obstante, ya se han rescatado 159 personas.

Al momento, hay efectivos de la Guardia Costera y embarcaciones civiles, quienes se han trasladado al lugar de los hechos.

El embajador de Turquía en Chipre, Ali Murat Basceri, señaló que “si bien un gran número de personas han sido rescatadas por la guardia costera turcochipriota, se han producido pérdidas de vidas humanas”.

¿Por qué se hundió el ferry en Chipre?

De acuerdo al ministro de transportes del país, Erhan Arikli, el ferry “comenzó a hacer agua” por motivos que se desconocen; finalmente zozobró y volcó cerca de Kirenia.

No obstante, se sabe que el ferry cubría un trayecto entre Kerina al puerto de Tasucu, en Mersin, al sur de Turquía. La embarcación formaba parte de la compañía Filo Jet y era mejor conocido en la zona como “express”.

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