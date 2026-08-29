Lluvias intensas y calor extremo marcan el clima de hoy; pronóstico por estado

Para el clima de hoy sábado 29 de agosto de 2026 se esperan lluvias y chubascos fuertes a muy fuertes, con tormentas eléctricas, principalmente en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México, además de posible granizo en el occidente y centro.
Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en varias regiones, con onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Finalmente, una nueva onda tropical se acercará a Quintana Roo, aumentando la probabilidad de lluvias en esa zona.
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Lluvias en México hoy sábado 29 de agosto 2026
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Guerrero (oeste, centro y este), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Campeche (norte y este) y Yucatán (centro y oeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (suroeste y sur), Estado de México (centro y norte), Ciudad de México, Puebla (norte y sureste), Chiapas (norte y sureste), Tabasco (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.
Ola de calor 2026: ¿Dónde habrá altas temperaturas?
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (norte, centro y sureste), Sinaloa (noroeste, centro y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y centro).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), Coahuila (noreste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro.
Frío hoy 29 de agosto
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
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