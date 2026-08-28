El huevo registró un aumento en su precio y en algunos casos alcanzó los 40 pesos, así que para que tomes en consideración te decimos cuál es su precio en CDMX, Edomex y otras ciudades de México.

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¿Cuál es el precio del huevo en CDMX y Edomex?

En la Central de Abasto en la CDMX, el kilo de huevo blanco por menudeo se vende en 36.00 pesos y el rojo en 46.00 pesos.

Mientras que en Edomex, el precio varía dependiendo la zona, en Ecatepec, el kilo de huevo por menudeo se vende en 32.00 pesos y en Toluca solo se vende por mayoreo y alcanza los 39.90 pesos.

¿Cuánto cuesta el huevo en México?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió los precios máximos del kilo de huevo en cada estado:

Aguascalientes: 28.50 pesos

Tijuana: 35.00 pesos

Campeche: 34.00 pesos

Torreón: 28.00 pesos

Colima: 30.00 pesos

Acapulco: 39.00 pesos

Pachuca: 35.00 pesos

Morelia: 32.00 pesos

Cuernavaca: 29.00 pesos

Oaxaca: 35.00 pesos

Puebla: 43.00 pesos

Querétaro: 32.00 pesos

Zacatecas: 30.00 pesos

Es importante mencionar que el aumento en el precio del huevo representa un fuerte golpe a la economía de los mexicanos ya que es uno de los alimentos que mas se consumen ya que se utiliza para muchos platillos y postres y es una importante fuente de proteína.

La clara de huevo contiene proteínas de alto valor como la ovoalbúmina y la yema aporta proteínas, minerales como el hierro, fósforo, zinc y vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, colina y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina.

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