Monzón y onda tropical provocarán intensas lluvias en varios estados; onda de calor azotará el norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para hoy y se espera un clima lluvioso para la mayor parte del territorio nacional y en otro estados continuará la onda de calor.

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¿En qué estados se registrarán lluvias hoy?

De acuerdo con el reporte, el monzón mexicano, divergencia en altura y la onda tropical número 33 provocará fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente, sur y sureste de México.

Los estados que se verán afectados por la lluvia son:

Lluvias muy fuertes en Guerrero

Lluvias fuertes en Sonora (este y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y sur), Puebla (sureste), Oaxaca (norte, oeste y este), Veracruz (centro y sur), Chiapas (norte y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).

Chubascos en Baja California Sur (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (sur), Estado de México (oeste, centro y este) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Baja California, Zacatecas y Aguascalientes.

¿Qué estados se verán afectados por la onda de calor?

Mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá el ambiente caluroso en el norte del país y la onda de calor provocará altas temperaturas de más de 45 grados en el norte del país.

Las altas temperaturas se registrarán en:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur (norte, centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro.

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