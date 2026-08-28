Regresa examen de admisión presencial en el IPN tras fallas en la UNAM; fechas clave

El próximo 26 de septiembre y después de cuatro años, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará de manera presencial su examen de admisión para aspirantes de la Ciudad de México y zona conurbada, luego de las irregularidades registradas en la prueba en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La decisión representa un cambio relevante para el proceso de admisión del Politécnico. Mientras los aspirantes de la capital y su área metropolitana deberán acudir a sedes físicas, en más de 20 entidades federativas se mantendrá el formato digital, por lo que el proceso tendrá un esquema híbrido.

Esta medida preventiva busca blindar el proceso de selección y evitar fraudes.

La decisión fue aprobada durante la Primera Sesión Ordinaria del XLIV Consejo General Consultivo, realizada el 27 de agosto, y representa un cambio respecto de la convocatoria publicada el 15 de julio, en la que se establecía que el examen de nivel superior sería completamente en línea.

Cabe señalar que el Politécnico había realizado esta prueba en línea desde 2022 para el sistema escolarizado.

¿Cómo quedan las fechas clave del examen del IPN?

15 de julio: publicación de la convocatoria

15 de julio al 30 de agosto: obtención de solicitud de registro

31 de agosto al 4 de septiembre: entrega de solicitud de registro y expedición de ficha de examen

26 de septiembre: Examen de admisión presencial

24 de octubre: Publicación de Resultados

27 y 28 de octubre: Revisión y Digitalización de documentos

25 de enero: inicio del periodo escolar

¿Cómo es el examen del IPN?

El examen del IPN y de la UNAM se encuentra a cargo de la misma empresa tecnológica: Territorium Life, por lo que comparten características: ambos requieren la descarga e implementación de un Navegador Seguro (Lockdown Browser), cuyo sistema graba y monitorea de manera continua el desarrollo del examen y reporta cualquier incidencia durante la aplicación de este.

Durante la primera aplicación del examen en línea en 2022, el IPN bloqueó a 799 aspirantes, quienes incurrieron en actividades no permitidas en la convocatoria de admisión; pese a lo anterior, mantuvo la aplicación en línea en los siguientes años.

Hay que recordar que la UNAM repitió su examen de admisión de forma presencial tras las acusaciones de fraude durante la prueba digital realizada por 58 mil aspirantes, los cuales fueron nuevamente convocados para someterse a un examen de control; esta medida desató protestas, pero se repitió entre el 12 y 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y CDMX.

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