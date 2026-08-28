Este viernes de 28 agosto los habitantes de San Pedro de la Laguna, municipio de Zumpango, Estado de México, perdieron la tranquilidad luego de la explosión de un polvorín.

Según los reportes, el estallido se produjo dentro de un taller de pirotecnia, lo que provocó una columna de humo y cuerpos de emergencia se movilizaron para atender la situación.

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¿Qué pasó en Zumpango, Estado de México?

La explosión de un polvorín dentro de un taller en el que se fabrica pirotecnia alertó a la población de San Pedro de la Laguna.

Tras el estallido, comenzaron a circular vídeos en donde se aprecia el humo a varios kilómetros de distancia.

Cuerpos de emergencia acudieron a la zona de la explosión en Zumpango

Tras la detonación, cuerpos de emergencia se movilizaron a la zona para realizar las labores correspondientes.

Miembros de Protección Civil, bomberos, Guardia Nacional, Ejército y otras instituciones acudieron a San Pedro de la Laguna para atender el desastre.

Se informó que seis personas recibieron atención médica por la explosión en Zumpango, algunas de ellas por crisis nerviosa y una por inhalación de humo.

Autoridades activaron protocolos en Zumpango

Luego del estallido, Protección Civil del Estado de México exhortó a la población a evitar la zona.

Además, solicitaron el libre paso de las unidades de emergencia para poder realizar las diligencias en la zona de San Pedro de la Laguna.

Se registra la explosión de un polvorín en el barrio de San Pedro de la Laguna, municipio de #Zumpango.



Se exhorta a la población a evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades de emergencia. pic.twitter.com/ql5n73NAsH — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) August 28, 2026

También, el IMSS Estado de México Oriente activó los protocolos de atención médica para brindar la atención a posibles pacientes.

¿Qué causó la explosión en Zumpango?

De momento, las autoridades no han establecido el origen de esta explosión; sin embargo, personal realizará las tareas pertinentes para esclarecer este hecho.

Entre las acciones se pretende verificar si el lugar contaba con permisos para la elaboración de pirotecnia y manejo de material explosivo.

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