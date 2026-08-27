Crece sin freno; así ha cambiado el número de habitantes en el Valle de México

Los nuevos cambios en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ha sido un tema de controversia en los últimos días por la integración de una nueva localidad de esta delimitación.

Huitzilac, Morelos, ahora es parte de la ZMVM y ya son 84 las demarcaciones y municipios que la conforman.

#25deAgosto2026 Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Morelos.

👉 https://t.co/wpB9yhPKkf — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) August 25, 2026

Esto implica un aumento en las cifras de población de la Zona Metropolitana y aquí en adn Noticias te contamos los cambios que ha tenido en los últimos años el Valle de México.

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Cambios poblacionales en la ZMVM

Las modificaciones a las delimitaciones de la Zona Metropolitana consideran factores geográficos y se busca una integración para planeación y coordinación intergubernamental.

Ahora con las 84 entidades de la Zona Metropolitana se sumaron 3.9 millones de personas desde el 2000, pero por sorprendente que parezca, el 88% está fuera de la CMDX.

Para el año 2000, la ZMVM contenía 18.9 millones de habitantes y en este 2026 (ya con las modificaciones) la cifra alcanzó los 22.8 millones de personas.

Con ello, el Valle de México creció un 20.6%; a pesar de ello, pasó de tener el 19.1% de los mexicanos al 17% con estas nuevas cifras.

¿Qué entidades de la ZMVM tuvieron el mayor aumento de población?

Luego de estas modificaciones, hubo cinco entidades de la Zona Metropolitana con un aumento en su población desde el 2000:

Tecámac, Estado de México: 447 mil 405 personas Ixtapaluca, Estado de México: 270 mil 518 personas Chalco, Estado de México: 235 mil 063 personas Chimalhuacán, Estado de México: 227 mil 717 personas Zumpango, Estado de México: 222 mil 384 personas

Entidades de la Zona Metropolitana con pérdida de población

Pero también, algunas alcaldías y municipios de la ZMVM tuvieron una baja significativa de sus pobladores del 2000 a la fecha:

Nezahualcóyotl, Estado de México: 125 mil 283 pobladores Gustavo A. Madero, Ciudad de México: 102 mil 724 pobladores Coyoacán, Ciudad de México: 47 mil 593 pobladores Naucalpan de Juárez, Estado de México: 41 mil 629 pobladores Venustiano Carranza, Ciudad de México: 30 mil 997 pobladores

¿La CDMX expulsa ciudadanos? Sí, pero no muy lejos.



La nueva Zona Metropolitana del Valle de México —84 municipios, vigente desde hoy— sumó 3.9 millones de personas desde 2000.



El 88% FUERA de la CDMX.



Huehuetoca se multiplicó por 5. Neza perdió 125 mil.



Así se ve el… pic.twitter.com/QJxBHLcOPj — Luis Martínez (@Luis_MartinezRz) August 27, 2026

¿Cuáles son las entidades que integran la ZMVM?

Con las modificaciones, son 4 los estados de México que conforman la Zona del Valle: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Así quedan divididos los municipios y las alcaldías de las cuatro entidades de la Zona Metropolitana del Valle de México:

Ciudad de México

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Estado de México

Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango.

Hidalgo

Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec

Morelos

Huitzilac

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