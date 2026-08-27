Roberto Ruiz deja a Christian Lara en Hechos para pasar a adn Noticias

La famosa pareja de conductores de TV Azteca, Roberto Ruiz y Christian Lara, se separa del espacio informativo que mantiene en conjunto en Hechos.

Apenas el pasado 1 de mayo de 2026, el programa Hechos con Los Ruiz Lara celebraba su tercer aniversario al aire, consolidándose como uno de los espacios informativos más innovadores de la televisión mexicana.

No obstante, para Ruiz, llegó el momento de tomar un rumbo profesional distinto. El periodista egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) no abandona la “casa”, únicamente cambia de sede a adn Noticias.

Con el objetivo de hacerle frente al poder y desmentir sus afirmaciones, Ruiz conducirá República MX en punto de las 22:00 horas en adn Noticias.

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¿Quién es Roberto Ruiz, nuevo conductor de adn Noticias?

Roberto Ruiz un referente del periodismo comprometido con un cambio positivo en la sociedad. Suma más de 15 años de trayectoria con coberturas nacionales como internacionales.

Es originario de Guadalajara y estudió Ciencias de la Comunicación en la UAG.

y estudió Ciencias de la Comunicación en la UAG. Ingresó a la UAG gracias a una beca deportiva por fútbol americano.

Al principio estudió Administración y trabajó como asistente administrativo para poder pagar sus estudios.

y trabajó como asistente administrativo para poder pagar sus estudios. Después descubrió que su verdadera vocación era el periodismo y los medios de comunicación .

. Durante la universidad participó en el noticiero estudiantil de la UAG , donde narraba eventos y noticias de la comunidad.

, donde narraba eventos y noticias de la comunidad. Su primera oportunidad profesional fue en El Informador , donde trabajó como locutor y grababa noticias y otros contenidos.

, donde trabajó como locutor y grababa noticias y otros contenidos. Posteriormente comenzó en televisión en C7 , como presentador y reportero de eventos gubernamentales.

, como presentador y reportero de eventos gubernamentales. Gracias a su esfuerzo y constancia llegó a TV Azteca , primero en Guadalajara y después en Ciudad de México.

, primero en Guadalajara y después en Ciudad de México. Ha realizado coberturas internacionales en lugares como: Israel, Venezuela, Corea del Norte y Siria .

. Ha cubierto zonas de conflicto y acontecimientos internacionales, buscando ofrecer información veraz y con contexto.

Recibió el Premio Nacional de Periodismo por un reportaje sobre un niño con espina bífida, cuyo caso ayudó a visibilizar y mejorar su situación.

Para Roberto Ruiz el periodismo requiere resistencia, compromiso, disciplina y pasión por la verdad.

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