Día del Abuelo 2026 con descuento INAPAM y 2X1: cómo llegar a estas aguas termales de Morelos con aventura para todas las edades

El Día del Abuelo 2026 puede ser una oportunidad para salir de la rutina y compartir un día en familia. Y una de las mejores opciones para disfrutar de este día se encuentra en Coaxitlán, municipio de Tlaquiltenango, Morelos, donde el Balneario Natural Los Manantiales cuenta con pozas de agua de manantial, cascadas, albercas y espacios para descansar, además de una tarifa de $140 pesos para personas con credencial INAPAM.

El sitio se encuentra en el kilómetro 149 de la Autopista del Sol y abre todos los días del año de 8:00 a 18:00 horas. Su variedad de espacios permite que una visita por el Día del Abuelo pueda disfrutarse en familia, con opciones tanto para quienes buscan relajarse como para quienes prefieren actividades acuáticas y contacto con la naturaleza.

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¿Cuánto cuesta Los Manantiales y qué descuento tiene INAPAM?

La entrada general al balneario tiene un precio de $170 pesos, mientras que las personas con credencial INAPAM pagan $140 pesos. Ese mismo precio corresponde a los niños de 3 a 11 años. El balneario funciona todos los días de 8:00 a 18:00 horas.

Además de la tarifa preferencial para adultos mayores, Los Manantiales ofrece un 2X1 mediante convenios específicos. La promoción permite que el titular de una de las credenciales participantes ingrese al balneario pagando una entrada de adulto y pueda llevar hasta tres acompañantes, quienes también reciben el beneficio de la promoción.

Entre los convenios publicados actualmente por el balneario se encuentran Volkswagen y el Sindicato Nacional del Seguro Social. Para utilizar la promoción es necesario presentar la credencial correspondiente y cumplir con las condiciones establecidas por cada convenio.

Para una familia que quiera quedarse más tiempo, también existe la opción de acampar. La primera noche cuesta $280 pesos por adulto y $210 para niños de 3 a 11 años, e incluye el acceso al balneario. Las noches adicionales tienen un precio de $190 pesos por persona. También se pueden rentar casas de campaña por $350 pesos por noche, con capacidad para cuatro personas.

¿Qué incluye una visita a Los Manantiales?

El atractivo principal es el entorno natural y las diferentes alternativas para pasar el día. Entre los espacios y servicios disponibles se encuentran:

Pozas naturales con agua hipotermal proveniente de los manantiales

con agua hipotermal proveniente de los manantiales Cascadas naturales

Tres albercas

Dos chapoteaderos

Áreas para acampar con asadores y contactos de luz

con asadores y contactos de luz Restaurante con platillos de la región

con platillos de la región Tienda de abarrotes y boutique

Vestidores, regaderas y sanitarios

Enfermería y estacionamiento

Vigilancia las 24 horas

La combinación de estas instalaciones hace que el lugar pueda funcionar tanto para una visita de un solo día como para una escapada más larga. El sitio también ofrece habitaciones y bungalows para quienes prefieren hospedarse sin acampar.

¿Cómo llegar a Los Manantiales desde CDMX?

Desde la Ciudad de México, el balneario se encuentra a aproximadamente 2 horas 40 minutos, aunque el tiempo puede cambiar según el tráfico y el punto de partida. La dirección oficial es Cuernavaca-Acapulco, Carretera Federal 95 de Cuota, kilómetro 149, Coaxitlán, Morelos.

En automóvil, la ruta indicada por el establecimiento es tomar la Carretera Federal 95D, conocida como Autopista del Sol, desde la salida de la caseta de Tlalpan hacia Cuernavaca. Después de pasar la caseta de Alpuyeca, el acceso se encuentra aproximadamente 30 minutos adelante.

El propio balneario recomienda disminuir la velocidad alrededor del kilómetro 148 para identificar la desviación a la derecha que conduce al lugar, ya que sobre la autopista no hay señalamientos específicos del balneario.

También existe una alternativa en transporte público desde la capital. Desde la Terminal del Sur, en Taxqueña, se puede tomar un autobús Pullman de Morelos con destino a Jojutla. Una vez ahí, es necesario continuar en taxi hacia la Autopista del Sol y pedir el acceso ubicado en el kilómetro 149.

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