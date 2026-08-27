Así influye tu trabajo actual a la hora de solicitar la visa

Al momento de tramitar tu visa de Estados Unidos, hay una serie de requisitos y elementos que podrían ser decisivo a la hora de que se apruebe o rechace este documento por parte del oficial consular.

Sin embargo, hay un factor que mucha gente ignora, pero podría ser un punto clave a la hora de realizar el trámite: tu trabajo actual. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos qué tan determinante es tu empleo a la hora de solicitar la visa.

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¿Cómo influye tu trabajo para solicitar la visa?

Aunque no lo parezca, este factor puede ser definitivo para el consulado, ya que eso determinará si regresarás o no después de haber realizado tu viaje a Estados Unidos.

Y es que el trabajo tiene la función de una prueba indirecta de estabilidad: ya que un empleo formal y seguro podría reducir el riesgo de quedarte en Estados Unidos por más tiempo del establecido.

Dentro de este mismo factor, existen diversos aspectos evaluados en tu vida laboral para la aprobación de la visa:

Estabilidad

Tener varios años en un mismo trabajo ayuda en este proceso a comparación de no tener una ocupación fija.

El generar antigüedad es una señal de compromiso y, sobre todo, de que regresarás para continuar con tus actividades.

Tipo de trabajo

Si tienes contrato, prestaciones y/o estás registrado ante el SAT, cuentas con una mayor solidez.

Para trabajadores independientes no quiere decir que en automático negarán la visa, pero requieres explicar de forma detallada tus actividades.

Nivel de ingresos

No hay una cantidad fija para que te otorguen la visa; sin embargo, si al analizar tus ingresos coinciden con tus gastos para el viaje, es una buena señal.

Por el contrario, si hay anomalías entre lo que percibes y tu estilo de vida, podría ser un factor que genere dudas al momento de realizar el trámite.

¿Qué necesito para tramitar mi visa?

Para tramitar la visa de turista (B1/B2) para Estados Unidos desde México deberás reunir la siguiente documentación:

Pasaporte vigente Formulario DS-160 Fotografía digital Pago de la tarifa consular (185 dólares)

El Formulario DS-160 es la solicitud electrónica de la visa de no inmigrante, la cual debe ir llena e impresa.

Además, la fotografía debe ser reciente y con las medidas específicas del sistema.

Sumado a eso, deberás acreditar que volverás a México ya sea mediante comprobantes de empleo, de estudios o bienes raíces.

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