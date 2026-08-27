Si pensaste que el regreso a clases sería de forma tranquila, pues parece que no será así. Sobre todo, si estás en la zona de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca por un mega bloqueo de transportistas anunciado para el 31 de agosto.

Seis empresas pertenecientes a Trolemex plantearon posibles movilizaciones y paros debido a las afectaciones que han sufrido desde la implementación del Trolebús Chalco-Santa Martha.

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¿Cuáles son las exigencias de los transportistas?

Los transportistas de las seis empresas de Trolemex aseguran que han tenido una reducción en el número de pasajeros que utilizan su servicio.

Esto debido a la implementación del corredor del Trolebús Chalco-Santa Martha. El cual fue inaugurado en mayo del año pasado y conecta al Edomex con la capital del país.

Si eres testigo de actos ilícitos, denuncia al 911. pic.twitter.com/PbHSTPU69i — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 27, 2026

Dicha falta de usuarios en su servicio ha provocado que varias unidades permanezcan sin ser usadas y que varios conductores del transporte público perdieran su empleo.

Por ello, los transportistas planean un mega bloqueo el próximo 31 de agosto, si sus solicitudes no son atendidas, aunque buscan resolverlo por medio del diálogo.

Exigencias por parte de los transportistas y promesas de las autoridades

Ante este panorama, los transportistas de Trolemex buscan ser incorporados al proyecto del servicio de Trolebús Chalco-Santa Martha para evitar el incremento de las afectaciones.

Además, desean tener una mesa de diálogo para pactar fechas y una ruta establecida que les ayude a resolver el problema en el que se encuentran.

Y es que según informan los operadores, durante los 15 meses de operación del Trolebús Chalco-Santa Martha, han perdido alrededor de 510 millones de pesos.

Respeta los asientos exclusivos. pic.twitter.com/LN69amHLRr — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 27, 2026

Esto debido a que la nueva línea se queda con una gran parte del número de pasajeros, quienes eran los que usaban sus unidades.

El vocero de Trolemex, Juan Mendoza, aseguró que la Secretaría de Movilidad del Estado de México les había prometido incluirlos en este nuevo proyecto.

Pero según informan los transportistas, no ha existido ningún acuerdo y ahora piden ser escuchados para que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

Bloqueo de transportistas afectaría el regreso a clases

Y es que el próximo 31 de agosto es el regreso a clases, por lo que coincidiría con los bloqueos y manifestaciones por parte de los transportistas.

Esto afectaría el traslado de los estudiantes y trabajadores que utilizan esa ruta para llegar del Estado de México a la CDMX.

Puntos como Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, así como la autopista México-Puebla se verían afectados por estas movilizaciones.

De momento, los transportistas mantienen el 31 de agosto como fecha para sus movilizaciones, a la espera de que las autoridades atiendan sus demandas.

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