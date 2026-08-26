Francisco Borrego, notario en Edomex: “Si perdiste o te rompieron un testamento no te preocupes, puedes recuperarlo de esta manera”

Una herencia puede ser el disparador de un conflicto familiar entre parientes con intereses opuestos y aunque parezca extremo, si la disputa escala puede llegar hasta la destrucción total de un testamento. Sin embargo, el notario Francisco Borrego aclara que la rotura no anula su validez legal, pues la notaría emisora resguarda una copia física oficial durante cinco años.

A través de sus redes sociales, Borrego explica que la quema o pérdida del papel no borra la última voluntad del testador. El marco jurídico en Edomex protege a los herederos legítimos frente a disputas entre allegados, facilitando la recuperación del duplicado certificado tanto en la notaría de origen como en las instancias estatales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa si rompieron o perdiste tu testamento en Edomex?

Frente a la inquietud de quienes sufren la destrucción del documento por problemas de herencia, el notario Francisco Borrego explicó la protección que otorga el protocolo notarial: “Si rompieron tu testamento, no te preocupes. Porque los testamentos los hacemos los notarios y los notarios tenemos que conservar una copia durante cinco años”.

El abogado enfatizó que perder el papel físico no afecta las decisiones dejadas ante el fedatario público. Para los casos donde no han transcurrido más de cinco años, el especialista precisó: “Puedes ir a nuestra notaría y conservamos una copia”. Si ese plazo ya venció, la ruta de recuperación es la siguiente: “Vas al archivo de notarías. En el archivo de notarías, tú o a través de tu notario, puedes preguntar si existe un testamento, cuál es y conseguir una copia”.

¿Por qué es importante hacer un testamento y qué beneficios otorga en vida?

Otorgar este documento ante un notario público garantiza que la voluntad sobre el patrimonio se cumpla con exactitud tras el fallecimiento, evitando que terceros decidan sobre los bienes acumulados con el esfuerzo de los años. Hacer el trámite no despoja al propietario de sus pertenencias en vida; el testador sigue siendo el único dueño de sus propiedades y mantiene plena libertad para venderlas, regalarlas o disponer de ellas hasta el último momento.

Este acto jurídico destaca por su carácter revocable, lo que significa que la persona puede modificarlo o cambiarlo todas las veces que lo desee ante notario, siendo válido únicamente el último otorgado. Además de proteger los bienes, el trámite permite designar un tutor para que asuma la guarda y custodia de los hijos menores de edad o incapaces en caso de que ambos padres lleguen a faltar, asegurando también el cumplimiento de las obligaciones alimentarias con los dependientes económicos.

Testamentos Al hacer tu testamento, la notaría guarda una copia que tiene la misma validez y puede servirte en caso de rotura o pérdida. (Facebook Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli)

¿Qué problemas y complicaciones legales puede ocasionar no hacer un testamento?

El Colegio de Notarios del Estado de México advierte que omitir esta formalidad legal deja desprotegidos a los seres queridos y los obliga a iniciar un juicio sucesorio intestamentario ante los juzgados de lo familiar. No dejar este documento desencadena una serie de conflictos financieros y personales para la familia:

Repartición por mandato de ley: el juez designa a los herederos según el orden de prelación (descendientes, cónyuge o concubina, ascendientes y parientes colaterales), lo que “puede no coincidir con la voluntad de la persona que falleció” .

el juez designa a los herederos según el orden de prelación (descendientes, cónyuge o concubina, ascendientes y parientes colaterales), lo que . Gastos elevados y pérdida de tiempo: la familia debe asumir costos procesales altos, realizar avalúos e inventarios obligatorios y esperar el nombramiento de un albacea.

la familia debe asumir costos procesales altos, realizar avalúos e inventarios obligatorios y esperar el nombramiento de un albacea. Aumento de disputas familiares: la falta de instrucciones escritas propicia pleitos y discusiones entre quienes consideran tener derecho a recibir parte del patrimonio.

la falta de instrucciones escritas propicia pleitos y discusiones entre quienes consideran tener derecho a recibir parte del patrimonio. Complicaciones en la adjudicación: los bienes quedan retenidos legalmente sin posibilidad de venderse o regularizarse hasta que concluya el procedimiento judicial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.