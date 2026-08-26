FOTO | Así será el nuevo mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México tras sumar nuevos municipios

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) creció oficialmente. A partir de este miércoles, la región urbana más grande del país pasó a estar conformada de 76 a 84 demarcaciones, integrando por primera vez a territorio del estado de Morelos.

La declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y marca un hito, ya que cambiará la manera en que Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Hidalgo y Morelos coordinarán su movilidad, infraestructura, vivienda, ordenamiento territorial y protección ambiental en los próximos años.

El acuerdo gubernamental fue suscrito por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y los gobernadores Delfina Gómez (Estado de México), Julio Menchaca (Hidalgo) y Margarita González Saravia (Morelos).

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¿Cómo se conforma la Zona Metropolitana del Valle de México?

La nueva geografía metropolitana incluye ahora la totalidad de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, 8 de Hidalgo (Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec) y suma al municipio morelense de Huitzilac. Aquí la representación gráfica.

ZMVM MAPA 2026 (SEDATU.)

¿Por qué se amplió la Zona Metropolitana del Valle de México?

La extensión de esta zona que además es la más poblada del país, se realizó con base a estudios en donde se detectó que millones de personas transitan por los municipios del Valle de México para trabajar, estudiar y vivir.

Es decir, la expansión de la ZMVM responde a las dinámicas cotidianas de la población, que superan los límites políticos y geográficos.

El ámbito territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México constituirá el referente para el diseño e implementación de los diversos instrumentos, planes y programas relacionados con la misma y los que sean necesarios para impulsar el desarrollo metropolitano ordenado, equitativo y sostenible — establece.

La nueva delimitación no es un simple ajuste administrativo. De acuerdo con la declaratoria y las proyecciones del Consejo Nacional de Población, la zona tiene una superficie de 917 mil 877.87 hectáreas, cerca de 23 millones de habitantes y una densidad de 2 mil 479 habitantes por kilómetro cuadrado. En 2000, la ZMVM concentraba 18.3 millones de habitantes.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la ZMVM genera alrededor de 25 por ciento del producto interno bruto nacional y concentra más de 21.4 por ciento de los establecimientos productivos del país.

¿Qué no cambia?

Cabe destaca que el decreto aclara que esta declaratoria no le quita poder ni autonomía a los ayuntamientos ni a los gobiernos estatales.

La extensión de la zona metropolitana busca mejorar la planeación conjunta, pero no altera las reglas particulares que rigen en cada municipio o estado.

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