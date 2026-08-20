EUA sanciona a red de narcotráfico en Ecuador vinculada al Cártel de Sinaloa y CJNG

Estados Unidos lanza nuevos señalamientos contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro quien sancionó a una importante red de narcotráfico de Ecuador vinculado a los grupos criminales mexicanos.
Por medio de un comunicado de prensa, el Gobierno de Estados Unidos informó que designó a 15 objetivos y bloqueó 10 embarcaciones involucradas en el envío clandestino de kilos de cocaína desde Sudamérica hasta Norteamérica.
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¿Cuáles son los grupos criminales de Ecuador sancionados y vinculados al narco mexicano?
Las autoridades estadunidenses señalaron a este grupos como afiliados a Los Choneros y Los Lobos, dos de los cárteles más reconocidos de Ecuador y que tienen nexos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Las designaciones de hoy apuntan a la creciente convergencia entre las organizaciones terroristas extranjeras más violentas de Ecuador y México, que conspiran para introducir drogas letales en Estados Unidos y cuyas operaciones de narcoterroristas generan miles de millones de dólares anuales para los narcoterroristas”, se pudo leer en el comunicado.
¿Por qué EUA sancionó a la red de narcotráfico de Ecuador?
Estados Unidos informó que se trataba de una empresa pesquera legítima con una flota de embarcaciones; sin embargo, estaría vinculada a los cárteles de Ecuador y operaba desde la localidad de Manta.
“(...) la pesquera trasfiere secretamente cocaína a pequeñas lanchas motoras -conocidas como embarcaciones rápidas- que transitan hacia el norte a través del Océano Pacífico Oriental (EPAC), con destino a Estados Unidos”, se puntualizó.
Tras este paso, la droga llega a manos de Cártel de Sinaloa y del CJNG y son quienes la exporta a América del Norte.
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