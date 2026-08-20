EUA sanciona a red de narcotráfico en Ecuador vinculada al Cártel de Sinaloa y CJNG

Estados Unidos lanza nuevos señalamientos contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro quien sancionó a una importante red de narcotráfico de Ecuador vinculado a los grupos criminales mexicanos.

Por medio de un comunicado de prensa, el Gobierno de Estados Unidos informó que designó a 15 objetivos y bloqueó 10 embarcaciones involucradas en el envío clandestino de kilos de cocaína desde Sudamérica hasta Norteamérica.

#IMPORTANTE 🚨💊 ¡Golpe a una red internacional de narcotráfico! El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó una estructura con base en Ecuador, vinculada a “Los Choneros”, “Los Lobos”, el CJNG y el Cártel de Sinaloa.



🇺🇸 Según la investigación, la red enviaba miles de kilos… pic.twitter.com/tPaxqqITyr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026

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¿Cuáles son los grupos criminales de Ecuador sancionados y vinculados al narco mexicano?

Las autoridades estadunidenses señalaron a este grupos como afiliados a Los Choneros y Los Lobos, dos de los cárteles más reconocidos de Ecuador y que tienen nexos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Las designaciones de hoy apuntan a la creciente convergencia entre las organizaciones terroristas extranjeras más violentas de Ecuador y México, que conspiran para introducir drogas letales en Estados Unidos y cuyas operaciones de narcoterroristas generan miles de millones de dólares anuales para los narcoterroristas”, se pudo leer en el comunicado.

¿Por qué EUA sancionó a la red de narcotráfico de Ecuador?

Estados Unidos informó que se trataba de una empresa pesquera legítima con una flota de embarcaciones; sin embargo, estaría vinculada a los cárteles de Ecuador y operaba desde la localidad de Manta.

“(...) la pesquera trasfiere secretamente cocaína a pequeñas lanchas motoras -conocidas como embarcaciones rápidas- que transitan hacia el norte a través del Océano Pacífico Oriental (EPAC), con destino a Estados Unidos”, se puntualizó.

Tras este paso, la droga llega a manos de Cártel de Sinaloa y del CJNG y son quienes la exporta a América del Norte.

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