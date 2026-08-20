VIDEOS: Hija del Tío Lako tuvo LUJOSA fiesta de XV años: drones, Mercedes y miles de invitados

La hija del Tío Lako, Marisol “N”, se convirtió en tendencia, luego de que fue detenida en un fuerte operativo que se llevó a cabo este miércoles 19 de agosto. De inmediato, en redes sociales, los internautas recordaron la lujosa fiesta de XV años que el líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le organizó en 2023.

En el operativo cayeron nueve integrantes del CJNG, entre ellas, Marisol “N” y Lourdes “N”, pareja de Heraclio Guerrero Martínez, hombre que fue cercano a Nemesio Oseguera, alias, El Mencho. Te contamos los detalles.

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Así fue la lujosa fiesta de XV años de la hija del tío Lako: VIDEOS

La lujosa fiesta de XV años de Marisol “N” se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2023, en una localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, en Michoacán.

La fiesta tenía la temática de La Cenicienta y el Tío Lako no escatimó recursos para lograr que la celebración de su hija pareciera un verdadero cuento de hadas. El montaje incluyó figuras tridimensionales acompañadas de proyecciones de escenas de la película de Disney.

Fiesta de 15 años de la hija del "Tío Lako". Hoy está detenida en la FGR. pic.twitter.com/18RoZcLhUj — Alfredo (@AlfredoMM56) August 20, 2026

Además, se creó un escenario de ensueño con arreglos de rosas en tonos morado, amarilo y rosa montadas en las columnas. Pero eso no fue todo, pues el festejo incluyó fuegos artificiales y un espectáculo con drones que formaron la frase:Happy Birthday en pleno cielo de Michoacán.

La familia del Tío Lako disfrutó de una noche llena de lujos y artistas famosos, resguardados por sujetos armados con chalecos con las siglas CJNG. Además, el capo le entregó regalos lujosos a su hija: un Mercedes-Benz Clase G de color rosa, además de una camioneta RZR multiterreno.

La fiesta de XV años de la hija de “El Tío Lako” contó con presentaciones de artistas reconocidos 🚨🎉



La ostentosa fiesta de XV años de Marisol, hija de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, se volvió viral en 2023, pero detrás de la celebración había una historia criminal… pic.twitter.com/gUkBsCehBC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

¿Qué artistas estuvieron en los XV años de la hija del Tío Lako?

Cuando se habla de unos XV años lujosos y virale, se espera que el show haya costado millones de pesos y así fue. Pues, algunos de los artistas que amenizaron la fiesta de XV años de la hija del Tío Lako fueron, Pancho Barraza, Julión Álvarez, Los Sebastianes y Los Alegres del Barranco. Además, se presentó el comediante Teo González.

La presencia de estos artistas se viralizó en redes, por lo que la fiesta de XV años de Marisol “N” fue considerada una de las más lujosas de ese año.

9 personas fueron detenidas tras los operativos coordinados que se realizaron durante la madrugada de este miércoles en comunidades de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, en Michoacán.



Los operativos tenían como objetivo detener a Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío… pic.twitter.com/Z9s9PpVHMY — Abejorro (@AbejorroMedia) August 19, 2026

¿Quién es el Tío Lako?

Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido como el Tío Lako, es identificado por las autoridades de seguridad de México como un presunto líder regional y operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en el noroeste de Michoacán y zonas limítrofes con Jalisco.

Encabeza el grupo operativo conocido como “Los Guerreros”, una organización de raíz familiar asentada en la comunidad de Tinaja de Vargas.

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