Lavar a mano es una de las tareas más complejas del hogar. Los movimientos repetitivos realizados al lavar la ropa a mano pueden provocar síndrome del túnel del carpo, que se manifiesta como sensación de calor, calambres o entumecimiento de la mano o dedos, de acuerdo con el portal 1DOC3.

A través del programa “Lavadoras para tu Vivienda 2026″, el gobierno entregará mil 300 equipos durante este año.

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¿Dónde dan lavadoras gratis?

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de 125 lavadoras a mujeres de los municipios de Tlaxcala, Chiautempan y Tepeyanco.

Precisó que, en conjunto con la Secretaría del Bienestar de Tlaxcala, se busca mejorar las condiciones de vida de la población mediante servicios básicos y equipamiento doméstico, entre ellos tinacos, calentadores solares, estufas y otros apoyos

Entrar a los hogares y saber que una familia tiene hoy mejores condiciones de vida significa mucho para mí como gobernadora, porque no solamente cambia la vida de una persona, sino que impacta positivamente a toda su familia — expresó.

La entrega de lavadoras gratis representa un beneficio directo para las familias, particularmente para las mujeres amas de casa, al facilitar las labores del hogar, reducir el esfuerzo y tiempo destinado al lavado de ropa y contribuir a mejorar su bienestar cotidiano.

¿Cómo pedir lavadoras gratis?

La secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez Corona, informó que el programa continuará vigente en 2027 y detalló que personal de la dependencia recorre los municipios para integrar y validar los expedientes de las personas solicitantes, con el propósito de garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan.

El programa “Lavadoras para tu Vivienda 2026” contempla la entrega de mil 300 equipos durante este año, con una inversión de 10.4 millones de pesos.

¿Cómo contactar a la Secretaría del Bienestar de Tlaxcala?

Si requieres mayor información sobre este programa social, las instalaciones se ubican en: C. Miguel Hidalgo y Costilla 36, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.

Asimismo, el teléfono de contacto es 246 466 1740.

Otra vía de comunicación con la dependencia es a través de sus redes sociales.

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