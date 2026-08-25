Localizan con vida a locutora de Tepeaca, mientras sigue la búsqueda de Iván Michel en Oaxaca

María de los Ángeles Sánchez, conocida como “Angy” fue localizada con vida y regresó a su domicilio, confirmó el Gobierno de Puebla; mientras tanto, autoridades mantienen la búsqueda del locutor poblano Iván Michel Atilano, desaparecido en Oaxaca.

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¿Qué pasó con la locutora de Tepeaca?

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, en coordinacion con autoriades estatales activó los protocolos correspondientes tras el reporte de desaparición de María de los Ángeles Sánchez, locutora de La Patrona 91.9 de Tepeaca.

La comunicadora, de 47 años, había sido vista por última vez el pasado sábado 22 de agosto en las inmediaciones de La China Poblana, en Puebla capital; familiares reportaron que posteriormente perdieron contacto con ella.

Este martes 25 de agosto, el Gobierno de Puebla confirmó que fue localizada con vida y que ella se encuentra en su domicilio. Las autoridades señalaron que mantuvieron comunicación y acompañamiento con la familia durante las labores de búsqueda.

🚨 María de los Ángeles Sánchez, locutora de radio en #Tepeaca, ya fue #localizada y se encuentra con su familia, informó el #Gobierno de #Puebla

En tanto, continúan los trabajos coordinados para localizar al #periodista Iván Michel Atilano, originario de #Ajalpan pic.twitter.com/mUYMhWhykG — Itzeli Zamora (@itzaju10) August 25, 2026

¿Qué se sabe de Iván Michel Atilano?

El caso de Iván Michel Atilano continúa abierto; el locutor originario de Ajalpan, Puebla, permanece desaparecido desde el 18 de agosto, cuando fue visto por última vez en Huautla de Jiménez, Oaxaca.

Atilano, de 47 años, trabaja en Evolución 98.5 FM. De acuerdo con la ficha de búsqueda, salió de las instalaciones de la estación después de concluir su programa y desde entonces no se ha tenido información de su paradero.

Las autoridades de Puebla y Oaxaca, ya coordinan acciones e intercambian información para localizar al comunicador. ARTICLE 19 también solicitó que la investigación considere su labor informativa como una posible línea de investigación.

La localización con vida de María de los Ángeles representa una noticia positiva, pero el caso de Ivan Michel mantiene la preocupación entre familiares y compañeros.

Dos casos que pusieron en alerta al gremio de comunicadores en Puebla y Oaxaca, dejan una exigencia en común: que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda hasta garantizar la localización con vida de Iván Michel.

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