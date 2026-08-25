Descuento exclusivo para adultos mayores en la verificación vehicular de Aguascalientes en septiembre 2026: el requisito OBLIGATORIO para aplicar

Aguascalientes confirma un beneficio para los adultos mayores propietarios de un vehículo particular en la entidad. El descuento exclusivo reduce en un 20% la tarifa de la verificación vehicular de septiembre 2026, y el trámite exige un requisito obligatorio: presentar una identificación oficial vigente que acredite más de 65 años cumplidos en el mes del servicio.

El beneficio no exenta el pago total del servicio, solo reduce el monto final que corresponde pagar. Un auto a gasolina paga menos de $350 pesos con el descuento aplicado, mientras un vehículo a diésel abona menos de $500 pesos tras la rebaja aplicada.

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¿Qué requisito obligatorio pide la verificación vehicular en Aguascalientes para el descuento de adultos mayores?

El Artículo 76 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2026 exige un solo requisito antes de la prueba: una identificación oficial vigente que acredite que el propietario cumple más de 65 años en el mes de su verificación vehicular. El centro autorizado revisa el documento antes de iniciar el servicio y aplica el 20% de descuento de forma directa sobre la tarifa oficial.

La tarifa base para vehículos a gasolina o gas es de $435 pesos, y la unidad a diésel paga $585 pesos sin ningún beneficio aplicado. Con el descuento del Artículo 76, el pago final baja a $348 pesos para gasolina y a $468 pesos para diésel, un ahorro directo para el adulto mayor.

El beneficio aplica únicamente a vehículos de uso personal registrados a nombre del propietario mayor de edad, y queda fuera cualquier unidad de uso comercial o de flotilla. La verificación vehicular en Aguascalientes no exime del pago total del servicio, sino que reduce la tarifa en un 20% exclusivo para ese grupo.

Solo autos de uso personal acceden al descuento exclusivo en la verificación vehicular de Aguascalientes. (Unsplash)

¿Qué porcentajes de descuento exclusivo existen en la verificación vehicular de Aguascalientes?

El Artículo 75 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes ofrece un 10% de reducción a quien verifica antes de tiempo, o dentro de los primeros quince días naturales del mes que le corresponde. Este estímulo aplica a cualquier propietario sin importar la edad o el tipo de placa, siempre que no tenga rezago alguno.

El descuento exclusivo del Artículo 76 es distinto: aplica solo a adultos mayores de 65 años con auto particular o a vehículos con placa de discapacidad, y equivale al 20% sobre la tarifa vigente. La ley no prevé la suma automática de ambos estímulos, así que el descuento mayor sustituye al menor en un mismo trámite.

Un adulto mayor que verifica su auto a gasolina fuera del periodo de pronto pago paga 348 pesos, resultado de aplicar solo el 20% del Artículo 76 de la Ley de Ingresos. La verificación vehicular en Aguascalientes mantiene así un solo beneficio activo por trámite, sin descuentos acumulados en la misma operación.

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