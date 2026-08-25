SEP Hidalgo: ÚLTIMO día de inscripciones para primaria y secundaria en 2026; requisitos

¿Todavía no terminas la inscripción o reinscripción de tus hijos? No entres en pánico, pero la fecha límite se acerca y este trámite es indispensable para obtener la beca de uniformes y útiles escolares de la SEP en el estado de Hidalgo. Te contamos todos los detalles.

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Fecha límite para las inscripciones en Hidalgo

La Secretaría de Educación Pública (SEPH) en el estado de Hidalgo informó que los padres y madres de familia de alumnos de educación básica tienen un plazo límite para inscribir a sus hijos en una escuela pública.

📢👨‍👩‍👧‍👦 ¡Atención, madres y padres de familia!

Ya está por iniciar la descarga de los vales del Programa Altagracia Mercado, con el que las y los estudiantes recibirán apoyo para uniformes, calzado y útiles escolares. 🎒👕👟

Sigue estos pasos para obtenerlos:

✅ Paso 1: Del 20 al 26… pic.twitter.com/GSd3w5q2cI — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) August 24, 2026

El último día para inscribir o reinscribir a tus hijos en Hidalgo será el próximo miércoles 26 de agosto de 2026. Es importante tomar en cuenta que este requisito es indispensable para acceder a los apoyos económicos del programa Altagracia Mercado.

De esta manera, los padres de familia podrán solicitar los vales para obtener uniformes, calzado, libros de texto y uniformes gratis para los estudiantes.

SEP 2026: Requisitos de las inscripciones en Hidalgo

Si no hiciste la preinscripción en línea, debes acudir de inmediato a la escuela pública de tu interés para corroborar si quedan lugares disponibles para tu hijo o hija. La SEPH recomienda comunicarse con la escuela antes de acudir para conocer los horarios de atención.

La documentación requerida para realizar la inscripción o reinscripción en preescolar, primaria y secundaria es la siguiente:

Acta de nacimiento del estudiante

CURP Biométrica

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial de madre, padre o tutor

Cartilla de vacunación, principalmente para algunos trámites de preescolar

Certificado del nivel educativo anterior, cuando corresponda

Si tienes dudas, puedes comunicarte con el chatbot de atención en WhatsApp al número 771 175 6152.

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