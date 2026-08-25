EN VIVO: líneas del Metro y Metrobús avanzan lento por lluvias en CDMX hoy 25 de agosto

Ten mucha paciencia este martes 25 de agosto si tu automóvil descansa por el Hoy No Circula y tienes que salir de tu casa rumbo al trabajo o algún compromiso en transporte público, ya que las lluvias en la Ciudad de México (CDMX) afectan la circulación en el Metro y Metrobús.

Específicamente, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX se activó marcha de seguridad en algunas líneas como en la 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B por lo que su avance es lento; sin embargo, si continúan las precipitaciones esto podría extenderse a toda la red.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX no ha informado que la circulación de sus unidades sea lenta; no obstante, usuarios ya reportan retrasos en las líneas 1 y 5.

#MetroAlMomento:



Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 6, 7, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B debido a… pic.twitter.com/6vXHueb03A — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy martes

Así avanza el Metro CDMX este martes 25 de agosto

06:22 horas: Metro CDMX reitera marcha de seguridad en la línea 8 debido a las lluvias en la capital; usuarios reportan retrasos en toda la línea de más de 10 minutos

debido a las lluvias en la capital; usuarios reportan 06:06 horas: activan marcha de seguridad en la línea B debido a las lluvias

debido a las lluvias 06:05 horas: se registra circulación constante de trenes en las líneas 1, 6, 7, 12 y A

de trenes en las 06:02 horas: Metro CDMX implementa marcha de seguridad por lluvias en las líneas 2, 3, 4, 5, 8 y 9

por lluvias en las 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy martes 25 de agosto

06:34 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 5 del Metrobús CDMX por lluvia

por lluvia 04:30 horas: inicia servicio del Metrobús CDMX

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