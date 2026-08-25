El fundador de la geriatría moderna en México revela 7 trucos para envejecer con salud: “Lo mismo que nos decía nuestra mamá”

Luis Miguel Gutiérrez Robledo dirige hace dos décadas el servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y hoy se le reconoce como el fundador de la geriatría moderna en México. El especialista reveló 7 trucos que no exigen gastos ni tratamientos complejos para envejecer con salud que resumen cuatro décadas de estudio sobre el cuerpo humano.

El médico también advierte sobre un cambio de fondo en la epidemiología del país: las enfermedades infecciosas ceden terreno frente a las no transmisibles, y la multimorbilidad se vuelve la norma entre los adultos mayores.

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¿Cuáles son los 7 trucos de Luis Miguel Gutiérrez Robledo para envejecer con salud?

Gutiérrez Robledo resume su receta en una frase: “Lo mismo que nos dice nuestra mamá desde que somos pequeños”. El geriatra lo explica sin rodeos en entrevista con Expo Med Hospitalar, y remarca que la enfermedad forma parte de la vida y que la actitud frente a ella cambia el pronóstico.

Ante esto, reveló los 7 trucos infalibles para tener un envejecimiento saludable:

Dormir bien y respetar los horarios de descanso

Comer de forma correcta y equilibrada

Mantenerse físicamente activo todos los días

Vacunarse conforme al esquema correspondiente a la edad

Estar atento a las señales de alerta del cuerpo

Asumir con responsabilidad un diagnóstico médico y reaccionar a tiempo

Prepararse económicamente para la vejez y sus imprevistos

Estas siete acciones conforman un plan accesible que no depende de tecnología ni de tratamientos costosos. El propio Gutiérrez Robledo aclara que las enfermedades del envejecimiento son las mismas de los últimos 40 años, pero ahora se combinan entre sí y elevan la complejidad de cada caso clínico.

Mantenerse activo con ejercicios diarios es una de las claves. (Imagen ilustrativa generada con IA)

¿Está preparado el sistema de salud en México para los adultos mayores, según Gutiérrez Robledo?

El especialista cuestionó el rumbo actual de la política pública en la materia y dijo: “Hay potencial, pero no estamos avanzando porque se están desperdiciando diferentes acciones y programas”.

El médico pone como ejemplo el programa “Salud Casa por Casa” del Gobierno de México, pensado para llevar atención preventiva a los hogares de personas mayores y con discapacidad. El diagnóstico del experto es crítico y reveló: “Aún no tiene el impacto que debería, porque las acciones de la Secretaría del Bienestar están desvinculadas de las que realiza la Secretaría de Salud”.

Esa desconexión entre dependencias, explica Gutiérrez Robledo, impide dar seguimiento real a los pacientes. “Por ello, no hay comunicación para prevenir o detectar enfermedades, ni tampoco para darles seguimiento”, asegura el fundador del Instituto Nacional de Geriatría sobre las fallas que persisten en la coordinación institucional.

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