Si este miércoles 19 de agosto viste circular una imagen que aseguraba que la alerta sísmica sonaría en los celulares a las 11:00 horas, puedes respirar tranquilo: ese aviso no corresponde a una prueba programada para 2026.

La confusión viene de una prueba realizada el 19 de agosto de 2024, cuya información volvió a circular en redes sociales fuera de contexto.

Pero ojo, porque sí habrá un día en que los celulares volverán a recibir un alertamiento como parte de un Simulacro Nacional 2026 y no, esto no significa que las autoridades sepan que ese día va a temblar, se trata de un ejercicio preventivo con escenarios hipotéticos.

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¿Cuándo sonará la alerta sísmica en los celulares?

La alerta sísmica en celulares se activará como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Durante el ejercicio se pondrá a prueba nuevamente el Sistema de Alertamiento Masivo mediante telefonía celular, además de otros mecanismos de comunicación y prevención.

Además del alertamiento mediante telefonía celular, se contemplan mecanismos como radio, televisión y altavoces en las entidades participantes, ¡estate a tento!

¿Cómo llegará la alerta sísmica al celular?

El sistema sísmico de México utiliza tecnología de Cell Broadcast, que permite enviar un alertamiento de manera masiva a los teléfonos que se encuentran dentro de una zona geográfica determinada.

Durante el Primer Simulacro Nacional 2026, realizado el 6 de mayo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que el sistema se activó con éxito y que la señal fue emitida por 95% de las antenas instaladas en el país.

Por eso, si el próximo 19 de septiembre tu celular comienza a sonar de repente, no pienses que se volvió loco, solo estará haciendo exactamente lo que debe durante el simulacro.

🚨 ¡Ya hay fecha para el Segundo Simulacro Nacional 2026!



Este 19 de septiembre a las 12:00 horas, el Estado de México participará en el ejercicio nacional con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, correspondiente a la Zona Centro. pic.twitter.com/WC0lzZZFVS — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) August 4, 2026

¿Cuál será la hipótesis del Segundo Simulacro Nacional 2026?

Para el ejercicio, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dividió el territorio en cinco regiones y estableció diferentes escenarios sísmicos.

Zona Centro: magnitud 7.7

Para la región Centro, donde se encuentra la Ciudad de México, se planteará un sismo hipotético de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Participarán:

• Ciudad de México

• Colima

• Estado de México

• Guanajuato

• Guerrero

• Hidalgo

• Jalisco

• Michoacán

• Morelos

• Nayarit

• Puebla

• Querétaro

• Tlaxcala

• Veracruz

Este es el escenario principal y uno de los de mayor impacto planteados para el ejercicio.

Zona Noroeste: magnitud 7.1

En esta región se simulará un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

Participarán:

• Baja California

• Baja California Sur

• Chihuahua

• Sonora

• Sinaloa

Zona Noreste: magnitud 5.2

El escenario para esta región contempla un movimiento de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

Participarán:

• Aguascalientes

• Coahuila

• Durango

• Nuevo León

• San Luis Potosí

• Tamaulipas

• Zacatecas

Península de Yucatán: magnitud 7.0

En esta zona se planteará un sismo hipotético de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Participarán:

• Campeche

• Quintana Roo

• Yucatán

Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6

Finalmente, para esta región se estableció una hipótesis de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Participarán:

• Chiapas

• Oaxaca

• Tabasco

¿Qué hacer cuando suene la alerta sísmica?

Aunque se trate de un simulacro, la recomendación es tomarlo con seriedad y utilizarlo para comprobar si realmente sabes qué hacer ante una emergencia.

• Mantén la calma.

• Identifica las zonas de menor riesgo.

• Sigue las rutas de evacuación establecidas.

• Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.

• Dirígete al punto de reunión, cuando corresponda.

• Sigue las instrucciones de Protección Civil.

• Después del ejercicio, identifica qué funcionó y qué necesitas mejorar.

Así que ya puedes dejar de mirar el celular cada cinco minutos, porque hoy 19 de agosto no sonará por esa supuesta prueba de las 11:00 horas, pero RECUERDA, la cita real será el 19 de septiembre a las 12:00 pm.

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