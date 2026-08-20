Muere chofer de camión de pasajeros tras violento asalto en Periférico Norte, en los límites del Edomex y CDMX

Un persona falleció y otra más resultó herida, luego de un asalto a un camión de transporte público en Periférico Norte casi esquina con Ingenieros Zapadores, en los límites de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), muy cerca de las Puerta 7 del Campo Militar número 1.

Con información del reportero de Azteca Noticias, Armando Martínez, quien se encuentra en el lugar de los hechos, la mañana de este jueves 20 de agosto se registró un tiroteo que acabó con la vida del conductor del transporte.

Elementos de la policía municipal de Naucalpan, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se encuentran en la zona del hecho para investigar y dar con los responsables.

🚨#AlertaADN



🔫 ¡Terror en Periférico Norte! Un tiroteo dejó muerto al conductor de una unidad de transporte público en Naucalpan, Estado de México.



⚠️ La zona permanece bajo resguardo mientras autoridades de CDMX y Edomex recaban indicios para esclarecer el ataque



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¿Qué pasó en los límites de Naucalpan y alcaldía Miguel Hidalgo hoy?

El reportero puntualizó que, hasta el momento, sólo se tiene conocimiento de que dos sujetos descendieron de un vehículo y quisieron iniciar el asalto a la unidad de transporte público, al mismo tiempo abrieron fuego y dispararon contra el chofer, luego de que un pasajero se negó a entregar sus pertenencias.

Las autoridades no han dado más información sobre el caso y no han sido detenidos los presuntos responsables del asesinato e intento de asalto; sin embargo, las investigaciones ya habrían iniciado y se estarían revisando las cámaras de videovigilancia de ambas entidades.

Vías alternas a la zona de Toreo y Naucalpan tras asalto

Debido al hecho hay afectación a la circulación en dirección a la CDMX, es por es que las autoridades recomiendan tomar alternativas viales como:

Si vas de CDMX a Edomex

Avenida Ingenieros Militares

Avenida Rodolfo Gaona

Calzada Transmisiones Militares

Calzada México-Tacuba o avenida 16 de Septiembre

Si vas de Edomex a CDMX

Vía Gustavo Baz Prada

Avenida del Trabajo o calle del Balneario

Avenida Río San Joaquín

Es importante mencionar que los carriles centrales de Periférico Norte se encuentran con circulación constante en dirección a la capital del país.

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