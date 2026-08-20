Cierran circulación en carretera de Querétaro por accidente hoy 20 de agosto; hay bloqueos en tramos importantes

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y si vas a salir a carretera te recomendamos tomar precauciones, ya que se registra alta afluencia en algunas rutas importantes como la autopista México-Querétaro, Córdoba-Veracruz y Cuernavaca-Acapulco, hoy jueves 20 de agosto. Asimismo, hay bloqueos en diversas casetas del país.

Debido a que ayer 19 de agosto se registraron varios bloqueos carreteros y quema de vehículos en Michoacán, tras un operativo en el que fueron detenidos familiares de Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido como “El Tío Lako”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cabecilla de la célula Los Guerreros.

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¿En qué carreteras se registran bloqueos y accidentes?

Carretera Macro Libramiento de Querétaro: Se registra cierre parcial de circulación por un accidente cerca del kilómetro 044+000, a la altura del municipio Querétaro, con dirección a Celaya, Guanajuato.

#TomePrecauciones en #Querétaro se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 044+000, de la carretera Macro Libramiento de Querétaro, a la altura del Mpio. Querétaro, con dirección a Celaya, Gto. Atienda Indicación vial. pic.twitter.com/Lld1K6nSGT — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 20, 2026

Autopista Córdoba-Veracruz : Cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 32 por un accidente (choque contra un muro central)

: Cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 32 por un accidente (choque contra un muro central) Autopista Cuernavaca-Acapulco : Carga vehicular en dirección Cuernavaca, del kilómetro 98 al 99, sin que se reporten incidentes.

: Carga vehicular en dirección Cuernavaca, del kilómetro 98 al 99, sin que se reporten incidentes. Autopista México-Querétaro: Carga vehicular del kilómetro 148 al 158, dirección Ciudad de México (CDMX) por labores de mantenimiento. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) pide manejar con precaución.

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