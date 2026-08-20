EN VIVO: Retrasos en las líneas 3, 9, A y B del Metro CDMX; altos tiempos de espera en Metrobús hoy 20 de agosto

¿Vas a llegar tarde? Ten paciencia si tomas el transporte público en la Ciudad de México (CDMX) o si es tu alternativa por el Hoy No Circula porque comienzan los retrasos y los altos tiempos de espera en el Metro y Metrobús durante la mañana de este jueves 20 de agosto.

Específicamente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX se presentan de 10 a 15 minutos de retrasos en las líneas 3, 9, A y B, de acuerdo a reportes de usuarios y hasta el momento las autoridades descartan alguna afectación en el servicio.

Por otro lado, en el Metrobús CDMX reportan altos tiempos de espera en las líneas 2 y 4; autoridades informan que se agiliza la salida de las unidades para cubrir la demanda.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/1xF1yFEsf2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 20, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 20 de agosto

Así avanza el Metro CDMX

07:32 horas: siguen los retrasos en la línea 3 del Metrobús, autoridades mencionan que tiene que ver con la alta afluencia por la hora

autoridades mencionan que tiene que ver con la 07:31 horas: reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 2 , luego del retiro de un tren de las vías

, luego del retiro de un tren de las vías 06:00 horas: Metro CDMX reporta afluencia moderada y circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A

y circulación constante en las 05:39 horas: reportan retrasos en la línea A y autoridades agiliza la circulación de los trenes

y autoridades agiliza la circulación de los trenes 05:35 horas: reportan retrasos en la línea 9 ; autoridades descartan afectación en el servicio

; autoridades descartan afectación en el servicio 05:31 horas: se agiliza la salida de los trenes desde las terminales de la línea B luego de reportes de los retrasos

05:30 horas: retrasos en la línea 3 ; autoridades agilizan la circulación de los trenes

; autoridades agilizan la circulación de los trenes 05:00 horas: comienza el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX

07:20 horas: usuarios reportan altos tiempos de espera en la línea 1 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 05:53 horas: reportan altos tiempos de espera en la línea 2 del Metrobús CDMX ; autoridades trabajan con el Centro de Control Operativo para agilizar la circulación de las unidades

; autoridades trabajan con el Centro de Control Operativo para agilizar la circulación de las unidades 05:23 horas: reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 4 del Metrobús CDMX ; trabajan en mejorar la circulación

en la ; trabajan en mejorar la circulación 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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