EN VIVO: Retrasos en las líneas 3, 9, A y B del Metro CDMX; altos tiempos de espera en Metrobús hoy 20 de agosto

¿Vas a llegar tarde? Ten paciencia si tomas el transporte público en la Ciudad de México (CDMX) o si es tu alternativa por el Hoy No Circula porque comienzan los retrasos y los altos tiempos de espera en el Metro y Metrobús durante la mañana de este jueves 20 de agosto.
Específicamente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX se presentan de 10 a 15 minutos de retrasos en las líneas 3, 9, A y B, de acuerdo a reportes de usuarios y hasta el momento las autoridades descartan alguna afectación en el servicio.
Por otro lado, en el Metrobús CDMX reportan altos tiempos de espera en las líneas 2 y 4; autoridades informan que se agiliza la salida de las unidades para cubrir la demanda.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 20 de agosto
Así avanza el Metro CDMX
- 07:32 horas: siguen los retrasos en la línea 3 del Metrobús, autoridades mencionan que tiene que ver con la alta afluencia por la hora
- 07:31 horas: reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 2, luego del retiro de un tren de las vías
- 06:00 horas: Metro CDMX reporta afluencia moderada y circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A
- 05:39 horas: reportan retrasos en la línea A y autoridades agiliza la circulación de los trenes
- 05:35 horas: reportan retrasos en la línea 9; autoridades descartan afectación en el servicio
- 05:31 horas: se agiliza la salida de los trenes desde las terminales de la línea B luego de reportes de los retrasos
- 05:30 horas: retrasos en la línea 3; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- 05:00 horas: comienza el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX
- 07:20 horas: usuarios reportan altos tiempos de espera en la línea 1 del Metrobús CDMX
- 05:53 horas: reportan altos tiempos de espera en la línea 2 del Metrobús CDMX; autoridades trabajan con el Centro de Control Operativo para agilizar la circulación de las unidades
- 05:23 horas: reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 4 del Metrobús CDMX; trabajan en mejorar la circulación
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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