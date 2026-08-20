Calles colapsadas por 11 bloqueos y rodadas en CDMX hoy

Hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes zonas de la CDMX, así que si eres automovilista y no quieres quedarte varado en el tráfico, te decimos qué calles estarán cerradas para que tomes previsiones.

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¿Dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá cortes a la circulación en los siguientes lugares:

Alcaldía Cuauhtémoc

Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Av. Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco a las 10:00 horas.

Casa Refugio de la Memoria en Citlaltépetl No. 25, colonia Hipódromo Condesa a las 11:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Clínica de Medicina Familiar ISSSTE “Dr. Javier Domínguez Estrada“ en Av. José Vasconcelos No. 10, colonia Condesa a las 14:00 horas.

Edificio Juana de Arco en Tlaxcoaque y Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro a las 18:00 horas y en el Mercado “Martínez de la Torre” en Eje 1 Norte “Mosqueta” y Soto, colonia Guerrero.

Durante el día en Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez, colonia Centro.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Junta de Asistencia Privada en Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco a las 11:00 horas.

Alcaldía Coyoacán

Centro Nacional de las Artes en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco a las 12:00 horas.

Alcaldía Benito Juárez

Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente a las 12:00 horas.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco a las 17:00 horas.

Durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

Rodadas en CDMX hoy

15:30 horas en Estación “Aquiles Serdán” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Av. Tezozómoc No. 482, Col. Tezozómoc rumbo a Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Tlalnepantla, Estado de México.

19:45 horas en Casa Rueda Libre en Calz. Ermita Iztapalapa, Barrio San Pablo rumbo a Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

19:50 horas en Parque Tezontle en Av. Canal de Tezontle No. 1512, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado rumbo a Mirador Fuentes Brotantes en Camino Fuentes Brotantes No. 91, colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.

21:00 horas en Letras de Tlatelolco en Av. Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco rumbo a Universidad Anáhuac Norte en Av. Universidad Anáhuac No. 46, colonia Lomas Anáhuac, Estado de México.

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