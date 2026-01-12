¿Te pone los pelos de punta? Desactiva la alerta sísmica de tu celular fácil y rápido

¿Te asusta mucho? La alerta sísmica es una herramienta muy útil en países como México que son propensos a sufrir sismos que suelen tener graves consecuencias como pérdidas humanas y materiales.

Pensando en ello, el Gobierno de México implementó una nueva alerta sísmica que envía notificaciones a tu celular y, aunque su intención es brindarte segundos valiosos para que te dirijas a un lugar seguro, también causó pánico entre muchos mexicanos. ¿Es tu caso? Por esta razón, en adn Noticias te contamos si es posible desactivar la alerta sísmica de tu celular.

Desalojan inmuebles en CDMX, tras activación de la Alerta Sísmica

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en los celulares?

En la actualidad, existen dos maneras en que la población puede recibir una alerta sísmica . Una, la que implementó el Gobierno de México, de la cual recibes notificaciones gracias a la tecnología Cell Broadcast.

Se trata de un Sistema de Alertamiento Masivo que fue desarrollado por el Gobierno de México, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Servicio Sismológico Nacional y las empresas de telecomunicaciones, y forma parte de los sistemas de alertamiento de emergencia de los celulares modernos.

Además, los mexicanos pueden recibir estas alertas sísmicas por parte de apps externas como SkyAlert y SASSLA.

Ambas opciones hacen un monitoreo en tiempo real y permiten recibir avisos con segundos de anticipación antes de que ocurra un sismo . Todas las opciones reproducen un sonido muy fuerte para que lo escuches aún cuando estés dormido o lejos de tu celular. Esto con la intención de que logres ponerte a salvo. No obstante, el sonido puede causar pánico.

Pasos para desactivar la alerta sísmica del celular

La alerta sísmica puede provocar ansiedad o pánico cuando se activa en tu celular; sin embargo, es muy importante que consideres que se trata de una herramienta que bien podría salvar tu vida. Si por alguna razón, necesitas quitar la alerta sísmica de tu celular, te contamos que no en todos los celulares está disponible la opción.

En los celulares Android, los usuarios pueden acceder al apartado “Seguridad y emergencia”, para desactivar la alerta sísmica integrada en el propio sistema. Incluso, existen algunos modelos que te permiten modificar el sonido.

En el caso del iPhone, las alertas se pueden desactivar desde el apartado “Notificaciones” y hasta abajo se ubican diversos botones para configurarlas. Sin embargo, las notificaciones gubernamentales o de protección civil no deben apagarse, pues tienen el propósito de salvar tu vida.

Por otra parte, las apps externas sí permiten desactivar sus notificaciones. Si ya no quieres recibir sus notificaciones o que sean muy invasivas, puedes personalizarlas. Igualmente, puedes simplemente desinstalar la app de tu celular.

Sabemos que el sonido de la alerta sísmica puede provocar miedo, pues tu mente relaciona esta alarma con una tragedia como las que los mexicanos hemos vivido por causa de estos fenómenos naturales; sin embargo, es mejor contar con estas herramientas que nos permitan ponernos a salvo y evitar una tragedia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.