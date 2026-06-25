Prórroga registro celulares 2026: ¿Los menores deben hacerlo? CTR responde

Tras la decisión del Gobierno de México de ampliar el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculadas a la CURP, persisten las dudas entre los usuarios sobre cómo debe realizarse el trámite cuando el número de celular pertenece a un menor de edad.

La aclaración busca evitar confusiones entre las familias que utilizan líneas móviles para sus hijos, especialmente ahora que continúa el proceso de inscripción al nuevo Registro Nacional de Celulares 2026.

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¿Quiénes deben vincular su número de teléfono con la CURP?

Las autoridades precisaron que niñas, niños y adolescentes no pueden registrar una línea telefónica por cuenta propia, ya que carecen de la capacidad jurídica para contratar este tipo de servicios. En estos casos, la responsabilidad recae en un adulto, ya sea la madre, el padre o el tutor legal, quien deberá aparecer como titular de la línea ante la empresa telefónica y las autoridades correspondientes.

Prórroga registro celulares: ¿Hasta cuándo tengo para hacerlo?

Las autoridades recordaron que quienes no completen el registro dentro de las nuevas fechas establecidas, las cuales fueron prorrogadas y se asignarán de acuerdo con el último dígito del número telefónico, podrían enfrentar la suspensión temporal del servicio, incluyendo llamadas, mensajes de texto y acceso a datos móviles.

El programa tiene como propósito fortalecer la identificación de los usuarios de telefonía móvil y reducir el uso de líneas anónimas en actividades ilícitas. Entre los delitos que se busca combatir se encuentran la extorsión telefónica, los fraudes, las estafas y otras conductas relacionadas con la delincuencia organizada.

Además, el registro permitirá contar con una base de datos actualizada que facilite a las autoridades rastrear el origen de determinadas comunicaciones cuando exista una investigación formal, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad y procuración de justicia.

Prórroga registro celulares: ¿Cuándo es la fecha límite por número?

Las autoridades confirmaron una prórroga escalonada para el registro obligatorio de líneas celulares . En lugar de vencer el 30 de junio, el plazo se extendió hasta finales de año y ahora depende del último dígito de tu número telefónico. Aquí una tabla.

registro de linea telefonica (Google.)

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