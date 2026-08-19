La Dra. Vonda Wright revela el método FACE: cuántas horas caminar y cuántas veces levantar pesas por semana para no perder movilidad

La doctora Vonda Wright, cirujana ortopédica y especialista en longevidad, reveló que el método FACE exige caminar tres horas a la semana y levantar pesas al menos dos veces semanales para evitar la pérdida de movilidad.

La traumatóloga estadounidense explicó que la pérdida de fuerza en la vejez surge del sedentarismo y no de la edad. Las investigaciones de la especialista confirman que la musculatura de un atleta de 70 años mantiene la misma arquitectura que la de uno de 40. Establecer esta rutina de actividad física durante la madurez previene la fragilidad biológica, frena el reemplazo de tejido muscular por grasa y protege la autonomía física en el hogar.

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¿En qué consiste el método FACE de la doctora Vonda Wright?

El sistema de entrenamiento creado por la doctora Vonda Wright establece una estructura técnica de cuatro pilares para proteger las articulaciones y conservar la masa muscular. El esquema de preparación física distribuye las cargas de trabajo bajo las siguientes pautas clínicas:

Flexibilidad y movilidad (F): práctica de disciplinas como yoga o pilates para mover las articulaciones en todo su rango y evitar la rigidez en tendones.

práctica de disciplinas como yoga o pilates para mover las articulaciones en todo su rango y evitar la rigidez en tendones. Actividad aeróbica (A): caminata a ritmo vigoroso durante tres horas por semana en sesiones de 45 minutos, sumada a dos “sprints” de 30 segundos a máxima velocidad para fortalecer el corazón.

caminata a ritmo vigoroso durante tres horas por semana en sesiones de 45 minutos, sumada a dos “sprints” de 30 segundos a máxima velocidad para fortalecer el corazón. Carga de peso y fuerza (C): levantamiento de pesas de alta exigencia al menos dos veces a la semana, utilizando un peso límite que solo permita ejecutar de cuatro a seis repeticiones.

levantamiento de pesas de alta exigencia al menos dos veces a la semana, utilizando un peso límite que solo permita ejecutar de cuatro a seis repeticiones. Equilibrio y velocidad de pies (E): ejercicios de agilidad y estabilidad neuromuscular enfocados en prevenir caídas que pongan en riesgo la cadera.

¿A qué edad recomienda Vonda Wright comenzar con el método FACE?

Las recomendaciones médicas de Vonda Wright identifican que la etapa comprendida entre los 35 y 45 años constituye la década clave para fijar patrones de movimiento. Esta preparación física previa ayuda a contrarrestar el impacto de los cambios hormonales y la pérdida estrogénica en las mujeres durante la perimenopausia.

El cuerpo humano conserva la capacidad de responder al estímulo del ejercicio sin importar la edad. Iniciar este esquema de fuerza y estabilidad a los 80 o 90 años detiene el deterioro muscular y garantiza mayor independencia diaria en la vejez.

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