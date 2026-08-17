¿No registraste tu línea telefónica y ya te quedaste sin poder llamar o enviar mensajes? El gobierno comenzó con la suspensión para los números con terminación 0 desde el pasado sábado 15 de agosto.
Seguro ya lo sabes, pero aquí te contamos los dos procesos y el paso a paso para que puedas recuperar tu línea telefónica, ya que sabemos lo necesario que es contar con tu teléfono al 100% durante la semana.
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Las dos alternativas para recuperar tu línea telefónica si fue suspendida
De acuerdo a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), existen dos procesos para poder recuperar la comunicación:
- Registro desde tu celular
- Registro presencial
Paso a paso para registrar tu línea telefónica: ¿En cuánto tiempo recupero mi línea?
Así puedes realizar el registro desde tu celular:
- Ingresa a la plataforma de tu compañía telefónica
- Ir al apartado de registro de línea telefónica
- Toma una fotografía, por ambos lados, de tu credencial del INE vigente
- Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones
Así puedes realizar el registro de manera presencial:
- Acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC) de su operadora
- Llevar tu INE y contestar las preguntas que te hagan en la sucursal
Una vez que realizas el trámite, tu línea vuelve a estar en funcionamiento entre un minuto y un lapso de dos horas; sin embargo, esto puede variar.
¿Cuándo suspenderán las líneas con terminación “1″ que no se registren?
De acuerdo al calendario escalonado que dieron las autoridades, las líneas con terminación 1 que no se registren podrían ser suspendidas a partir del lunes 31 de agosto.
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