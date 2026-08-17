Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Gobierno de México confirma la muerte de 2 connacionales en Colombia tras terremoto
/México/Nota

La forma que seguro sabías para recuperar tu línea telefónica si fue suspendida

Las línea con terminación 0 y que no se registraron comenzaron a ser suspendidas desde el 15 de agosto; te contamos cómo recuperar tu línea

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿No registraste tu línea telefónica y ya te quedaste sin poder llamar o enviar mensajes? El gobierno comenzó con la suspensión para los números con terminación 0 desde el pasado sábado 15 de agosto.

Seguro ya lo sabes, pero aquí te contamos los dos procesos y el paso a paso para que puedas recuperar tu línea telefónica, ya que sabemos lo necesario que es contar con tu teléfono al 100% durante la semana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Las dos alternativas para recuperar tu línea telefónica si fue suspendida

De acuerdo a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), existen dos procesos para poder recuperar la comunicación:

  • Registro desde tu celular
  • Registro presencial

Paso a paso para registrar tu línea telefónica: ¿En cuánto tiempo recupero mi línea?

Así puedes realizar el registro desde tu celular:

  • Ingresa a la plataforma de tu compañía telefónica
  • Ir al apartado de registro de línea telefónica
  • Toma una fotografía, por ambos lados, de tu credencial del INE vigente
  • Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones

Así puedes realizar el registro de manera presencial:

  • Acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC) de su operadora
  • Llevar tu INE y contestar las preguntas que te hagan en la sucursal

Una vez que realizas el trámite, tu línea vuelve a estar en funcionamiento entre un minuto y un lapso de dos horas; sin embargo, esto puede variar.

¿Cuándo suspenderán las líneas con terminación “1″ que no se registren?

De acuerdo al calendario escalonado que dieron las autoridades, las líneas con terminación 1 que no se registren podrían ser suspendidas a partir del lunes 31 de agosto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO