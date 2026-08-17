¿No registraste tu línea telefónica y ya te quedaste sin poder llamar o enviar mensajes? El gobierno comenzó con la suspensión para los números con terminación 0 desde el pasado sábado 15 de agosto.

Seguro ya lo sabes, pero aquí te contamos los dos procesos y el paso a paso para que puedas recuperar tu línea telefónica, ya que sabemos lo necesario que es contar con tu teléfono al 100% durante la semana.

📱 Ya comenzó el registro obligatorio de celulares en México... Las líneas de prepago deberán registrarse de forma escalonada, con fechas límite cada 15 días según la terminación del número telefónico



Con información de Rubén Mendoza (@mendoza_ruben) pic.twitter.com/5FiEpilFZB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 17, 2026

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Las dos alternativas para recuperar tu línea telefónica si fue suspendida

De acuerdo a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), existen dos procesos para poder recuperar la comunicación:

Registro desde tu celular

Registro presencial

Paso a paso para registrar tu línea telefónica: ¿En cuánto tiempo recupero mi línea?

Así puedes realizar el registro desde tu celular:

Ingresa a la plataforma de tu compañía telefónica

Ir al apartado de registro de línea telefónica

Toma una fotografía , por ambos lados, de tu credencial del INE vigente

, por ambos lados, Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones

Así puedes realizar el registro de manera presencial:

Acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC) de su operadora

(CAC) de su operadora Llevar tu INE y contestar las preguntas que te hagan en la sucursal

Una vez que realizas el trámite, tu línea vuelve a estar en funcionamiento entre un minuto y un lapso de dos horas; sin embargo, esto puede variar.

¿Cuándo suspenderán las líneas con terminación “1″ que no se registren?

De acuerdo al calendario escalonado que dieron las autoridades, las líneas con terminación 1 que no se registren podrían ser suspendidas a partir del lunes 31 de agosto.

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