De la resistencia al clic: el revelador dato del INEGI sobre los mexicanos mayores de 45 años en internet

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destaca que los mexicanos de 45 a 54 años aumentaron notoriamente su conectividad a internet del 41.2 % al 88.9 % entre los años 2015 y 2025.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) registró esta paulatina y a la vez constante integración al entorno digital a lo largo de la última década. Los datos del organismo demuestran cómo cada vez más personas de esta edad se incorporan de forma cotidiana a la red, utilizando principalmente el teléfono celular inteligente para mantenerse comunicadas e informadas.

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¿Cómo aumentó el uso de internet entre los mexicanos de más de 45 años según los datos del INEGI?

Los datos del INEGI revelan un cambio generacional constante en la adopción tecnológica dentro de los hogares mexicanos. El reporte estadístico oficial muestra que la población de mediana edad y en camino a la jubilación aceleró su incorporación al ecosistema digital entre los años 2015 y 2025:

45 a 54 años: crecimiento en la tasa de conexión al pasar del 41.2 % en 2015 al 88.9 % en la medición de 2025.

crecimiento en la tasa de conexión al pasar del 41.2 % en 2015 al 88.9 % en la medición de 2025. 55 a 64 años: se triplicó el acceso a la red de este grupo etario al escalar del 25.0 % al 78.8 % en una década.

se triplicó el acceso a la red de este grupo etario al escalar del 25.0 % al 78.8 % en una década. Media nacional: el sector de 45 a 54 años supera por poco el promedio general de conectividad en México, fijado en 86.1 %.

INEGI ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES INEGI actualizó las cifras sobre la edad de los usuarios de internet en México. (ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES)

¿Cuáles son los dispositivos más utilizados para conectarse a internet en los hogares mexicanos?

Las cifras del INEGI -que abarcan a la totalidad de los usuarios en México- confirman que el celular inteligente desplazó a las computadoras tradicionales. La distribución de dispositivos para ingresar a la red en el territorio nacional registra los siguientes porcentajes:

El smartphone es el d ispositivo más elegido por los mexicanos con un 97.3 % de preferencia entre los internautas del país.

ispositivo más elegido por los mexicanos con un 97.3 % de preferencia entre los internautas del país. El smart TV es la s egunda vía de conexión en los hogares con un 50.0 % de uso.

egunda vía de conexión en los hogares con un 50.0 % de uso. Computadora de escritorio, laptop o tablet: equipo relegado al tercer puesto con solo un 36.2 % de presencia para navegar.

Laptop El uso de la laptop, tablet o computadora de escritorio está por detrás del smartphone y del smart TV según datos del INEGI. (Pixabay)

¿Cómo impactan los problemas de visión a los usuarios de teléfonos celulares al leer en pantallas pequeñas?

La Secretaría de Salud y la ENDUTIH del INEGI advierten que el uso intensivo del celular inteligente incrementa la fatiga ocular, una condición que coincide con la aparición natural de la presbicia después de los 45 años. Entre las personas con limitaciones físicas cotidianas que utilizan teléfono móvil en el país, las complicaciones visuales representan la barrera más frecuente:

El 61.4 % de los usuarios reporta problemas concretos para ver la pantalla , aun utilizando sus lentes graduados.

, aun utilizando sus lentes graduados. Los inconvenientes visuales superan a los problemas de concentración o memoria (49.8 %) y a las dificultades motrices (32.4 %).

Configurar opciones de accesibilidad como la tipografía ampliada puede solucionar o al menos mejorar los problemas de lectura en el teléfono.

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