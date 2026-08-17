Pagos irregulares, nepotismo y enriquecimiento injustificado: lista de 41 servidores públicos sancionados

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la imposición de sanciones a 41 servidores públicos como resultado de procedimientos administrativos relacionados con diversas irregularidades, como corrupción, en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con la dependencia federal, las resoluciones contemplan inhabilitaciones de hasta 10 años, además de multas económicas que en conjunto superan los 22.4 millones de pesos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Por qué fueron sancionados los 41 servidores públicos en México?
Los procedimientos abarcan distintas conductas consideradas contrarias a las obligaciones de quienes trabajan en la administración pública, entre ellas, pagos irregulares, posibles beneficios indebidos, conflictos relacionados con familiares, omisiones administrativas y otras faltas.
La información oficial señala que las sanciones fueron determinadas mediante los procedimientos correspondientes, por lo que no se trata únicamente de denuncias o señalamientos, sino de resoluciones administrativas .
La Constitución establece que loas personas servidoras públicas pueden ser sancionadas por actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Entre las sanciones previstas se encuentran la suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas.
¿Quienes aparecen en la lista de los 41 funcionarios públicos inhabilitados?
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Christian S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz
- Iliana R., de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez, en Ensenada, Baja California
- Alberto M., de la Gerencia de Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales en Irapuato, Guanajuato.
- José S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz.
- Antonio A., de la Zona de Distribución Jiquilpan, Michoacán.
- Miguel G., de la Zona de Distribución Jiquilpan, Michoacán.
- Eduardo A., de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción.
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México
- Luis R., de la Dirección de Tecnologías de la Información en CDMX
- José B., de la Dirección de Tecnologías de la Información en CDMX
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, en la Ciudad de México.
Secretaría de Cultura
- Erik L., de la biblioteca pública en Tulum, Quintana Roo.
Instituto Mexicano del Seguro Social
- María S., del Área de Recursos Humanos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán.
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
- Otoniel A., de la Coordinación de Archivos, en la Ciudad de México.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
- Karlos M., de los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México
- Juan R., de los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México
- Jordi M., de los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias
- Jesús H., de la “Casa Hogar para Varones”, en la Ciudad de México.
Servicio de Administración Tributaria
- Oscar L., de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Baja California 2.
Por cometer faltas no graves sancionan a personas servidoras públicas de 13 dependencias
- Julián J., de la Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
- Ángel G., de la Terminal de Almacenamiento y Reparto en Pachuca, Hidalgo.
- Enrique L., del Activo de Producción Poza Rica-Altamira.
- Freddy C., de la Refinería Cadereyta, Nuevo León.
Comisión Federal de Electricidad
- Rafaela S., del Centro de Anteproyectos del Pacífico Sur.
- Roberto R., de la División Centro Sur Zona de Distribución Atlacomulco.
- Sergio L., del Departamento Jurídico de la División Centro Occidente, en Morelia, Michoacán.
- Salvador R., del Departamento Jurídico de la División Centro Occidente, en Morelia, Michoacán.
Instituto Mexicano del Seguro Social
- Raúl S., de la División de Servicios Generales de la Central de Comunicaciones “La Raza” en CDMX.
Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
- Santiago C., del Hospital de Especialidades Pediátricas en Chiapas.
Guardia Nacional
- Yared L., de las Oficinas Centrales en la Ciudad de México.
- Agustín P. del 36/o Batallón en Irapuato, Guanajuato.
- Luis S. del 36/o Batallón en Irapuato, Guanajuato.
- Jesús V. del 36/o Batallón en Irapuato, Guanajuato.
Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México
- Miguel M., de la Escuela Secundaria General No. 243 en CDMX.
Procuraduría Agraria
- Oscar C., de la Dirección General de Tecnologías de la Información.
Procuraduría Federal del Consumidor
- Raymundo V., de la Oficina de Atención al Consumidor Delegación San Luis Potosí.
Financiera para el Bienestar
- Anel S., de la Sucursal en Puebla.
Comisión Nacional del Agua
- Joaquín M., de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, en Oaxaca, Oax.
- Juan N., del Organismo de Cuenca Golfo Norte en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
- Eliel I., de la Estación de Combustibles de San José del Cabo, en Baja California Sur.
Servicio de Administración Tributaria
- Diego G., de la Administración de Operación de Recursos y Servicios “7” en Jalisco.
Agencia Nacional de Aduanas de México
- Carlos G., de la Aduana Subteniente López en Quintana Roo.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.