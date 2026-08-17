Pagos irregulares, nepotismo y enriquecimiento injustificado: lista de 41 servidores públicos sancionados

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la imposición de sanciones a 41 servidores públicos como resultado de procedimientos administrativos relacionados con diversas irregularidades, como corrupción, en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la dependencia federal, las resoluciones contemplan inhabilitaciones de hasta 10 años, además de multas económicas que en conjunto superan los 22.4 millones de pesos.

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¿Por qué fueron sancionados los 41 servidores públicos en México?

Los procedimientos abarcan distintas conductas consideradas contrarias a las obligaciones de quienes trabajan en la administración pública, entre ellas, pagos irregulares, posibles beneficios indebidos, conflictos relacionados con familiares, omisiones administrativas y otras faltas.

La información oficial señala que las sanciones fueron determinadas mediante los procedimientos correspondientes, por lo que no se trata únicamente de denuncias o señalamientos, sino de resoluciones administrativas .

#ComunicadoBuenGobierno



Por cometer faltas graves y no graves, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logró sancionar a 41 personas servidoras públicas con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por más de 22 mdp.



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La Constitución establece que loas personas servidoras públicas pueden ser sancionadas por actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Entre las sanciones previstas se encuentran la suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas.

¿Quienes aparecen en la lista de los 41 funcionarios públicos inhabilitados?

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Christian S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz

Iliana R., de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez, en Ensenada, Baja California

Alberto M., de la Gerencia de Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales en Irapuato, Guanajuato.

José S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz.

Antonio A., de la Zona de Distribución Jiquilpan, Michoacán.

Miguel G., de la Zona de Distribución Jiquilpan, Michoacán.

Eduardo A., de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México

Luis R., de la Dirección de Tecnologías de la Información en CDMX

José B., de la Dirección de Tecnologías de la Información en CDMX

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, en la Ciudad de México.

Secretaría de Cultura

Erik L., de la biblioteca pública en Tulum, Quintana Roo.

Instituto Mexicano del Seguro Social

María S., del Área de Recursos Humanos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Otoniel A., de la Coordinación de Archivos, en la Ciudad de México.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Karlos M., de los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México

Juan R., de los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México

Jordi M., de los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias

Jesús H., de la “Casa Hogar para Varones”, en la Ciudad de México.

Servicio de Administración Tributaria

Oscar L., de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Baja California 2.

Por cometer faltas no graves sancionan a personas servidoras públicas de 13 dependencias

Petróleos Mexicanos

Julián J., de la Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Ángel G., de la Terminal de Almacenamiento y Reparto en Pachuca, Hidalgo.

Enrique L., del Activo de Producción Poza Rica-Altamira.

Freddy C., de la Refinería Cadereyta, Nuevo León.

Comisión Federal de Electricidad

Rafaela S., del Centro de Anteproyectos del Pacífico Sur.

Roberto R., de la División Centro Sur Zona de Distribución Atlacomulco.

Sergio L., del Departamento Jurídico de la División Centro Occidente, en Morelia, Michoacán.

Salvador R., del Departamento Jurídico de la División Centro Occidente, en Morelia, Michoacán.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Raúl S., de la División de Servicios Generales de la Central de Comunicaciones “La Raza” en CDMX.

Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar

Santiago C., del Hospital de Especialidades Pediátricas en Chiapas.

Guardia Nacional

Yared L., de las Oficinas Centrales en la Ciudad de México.

Agustín P. del 36/o Batallón en Irapuato, Guanajuato.

Luis S. del 36/o Batallón en Irapuato, Guanajuato.

Jesús V. del 36/o Batallón en Irapuato, Guanajuato.

Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México

Miguel M., de la Escuela Secundaria General No. 243 en CDMX.

Procuraduría Agraria

Oscar C., de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

Procuraduría Federal del Consumidor

Raymundo V., de la Oficina de Atención al Consumidor Delegación San Luis Potosí.

Financiera para el Bienestar

Anel S., de la Sucursal en Puebla.

Comisión Nacional del Agua

Joaquín M., de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, en Oaxaca, Oax.

Juan N., del Organismo de Cuenca Golfo Norte en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Eliel I., de la Estación de Combustibles de San José del Cabo, en Baja California Sur.

Servicio de Administración Tributaria

Diego G., de la Administración de Operación de Recursos y Servicios “7” en Jalisco.

Agencia Nacional de Aduanas de México

Carlos G., de la Aduana Subteniente López en Quintana Roo.

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