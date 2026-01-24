Segob publica vacantes en diversas áreas con sueldos de 39 mil pesos

Si estás buscando una nueva oportunidad laboral, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las vacantes disponibles en diversas áreas con sueldos de casi 40 mil pesos mensuales, conoce los requisitos y cómo aplicar.

Requisitos para vacantes en Segob

De acuerdo con la información las vacantes disponibles son:

SUBDIRECCIÓN DE ATENCION A CASOS ANTE LA CIDH



Licenciatura (titulado) en Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales, Derecho, Sociología.

Con 3 años de experiencia en Ciencias Jurídicas y Derecho y Ciencia Política.

SUBDIRECTOR(A) DE PUBLICACIONES Y EVENTOS



Licenciatura (titulado) en Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Administrativas, Diseño, Periodismo, Artes, Comunicación, Mercadotecnia y Comercio, Ciencias Sociales.

Tener 3 años de experiencia en Sociología, Educación y Humanidades, Lingüística, Ciencia Política y Administración Pública.

SUBDIRECTOR(A) DE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE POLITICA



Licenciatura (titulado) en Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho.

Con 3 años de experiencia en Ciencias Jurídicas y Derecho, Ciencias Políticas.

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACION C



Licenciatura (titulado) en Administración, Relaciones Internacionales, Humanidades, Derecho, Ciencias Sociales, Economía, Ciencias Políticas, Actuaría.

3 años de experiencia en Estadística, Derecho, Sociología, Ciencias Políticas, Economía, Administración.

Los requisitos generales y documentación son:

Ser mexicano

No tener antecedentes penales

Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en la administración pública

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra o ministro de algún culto

No contar con inhabilitación para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal

Original y copia de:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial con fotografía

Cédula de Identificación fiscal

Formato Revisión Documental;

Formato Evaluación de la Experiencia

Formato Valoración del Mérito

Formato Escrito Bajo Protesta

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Los interesados que cumplan con los requisitos deberán aplicar a la vacante en TrabajaEn , el plazo máximo es el 5 de febrero de 2026.

Posteriormente se realizará el Examen de Conocimientos Técnicos y el Examen de Conocimientos Generales de la Administración Pública Federal. Después la revisión documental y Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito y Evaluación de Habilidades. Una vez aprobadas las evaluaciones se realizará la Entrevista por el Comité Técnico de Selección.

