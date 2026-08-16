El balneario al pie del Popocatépetl a menos de 3 horas de CDMX: la entrada es de solo $130 pesos y estos adultos mayores tienen descuento

El Centro Vacacional Atlixco-Metepec, en Puebla, ofrece un balneario con vista al Popocatépetl a menos de 3 horas de la Ciudad de México, con descuentos especiales para adultos mayores. Estos son los requisitos y todo lo que debes saber.

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¿Cuánto cuesta la entrada al balneario y cuál es el descuento para adultos mayores?

Según detalla la página web del centro, la entrada al balneario tiene un costo de $130 pesos para adultos y $100 pesos para niños, con un cargo adicional de $85 pesos por estacionamiento.

Además, existe un descuento especial para adultos mayores con credencial INAPAM. De acuerdo con los términos y condiciones de descuentos generales del IMSS, la rebaja alcanza el 50% en balneario, campamento y zona recreativa. También hay un 30% de descuento en hospedaje para este mismo grupo, aplicable a una habitación, casa o cabaña, y con derecho a un cambio de fecha sin costo.

Para acceder a este descuento, es necesario presentar copia de la credencial del INAPAM y del INE por ambos lados.

Más allá del Popocatépetl: ¿Cuáles son los principales atractivos del Centro Vacacional Atlixco-Metepec?

El balneario se ubica en el municipio de Atlixco, Puebla, dentro de las instalaciones de una antigua fábrica textil del siglo XIX muy cercana al volcán Popocatépetl, que ofrece vistas espectaculares.

El Centro Vacacional Atlixco-Metepec del IMSS cuenta con chapoteadero, arenero, dos albercas techadas y tres toboganes, pensadas para usarse durante cualquier época del año. El complejo también tiene una zona de campamento de 10,000 metros cuadrados, con área de fogata segura. Aquí el ingreso es desde las 9:00 horas y la salida a las 13:00 horas.

En cuanto a hospedaje, el centro tiene capacidad para 519 personas, distribuidas en cinco hoteles con 197 habitaciones para dos y cuatro huéspedes, además de ocho villas para entre cinco y 12 huéspedes.

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