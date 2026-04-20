Fernanda Uribe fue vista por última vez en la colonia Narciso Bassols en GAM

Fernanda Uribe fue vista por última vez en la colonia Narciso Bassols en GAM | Fiscalía CDMX | FB

Una adolescente de 17 años desapareció el pasado 14 de abril, autoridades y familiares la buscan en la Ciudad de México (CDMX). Se trata de Fernanda Elizabeth Uribe Rodríguez, cuyo paradero se desconoce, tras ser vista por última vez en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), por lo que se activó una Alerta Amber.

De acuerdo con la ficha oficial, la menor fue vista alrededor de las 09:00 horas en la colonia Narciso Bassols. Desde ese momento no se tienen datos sobre su ubicación, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes, incluida la Alerta Amber en la capital del país.

Alerta Amber Fernanda Uribe desaparece en GAM (Fiscalía CDMX | FB)

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¿Qué se sabe de la desaparición de Fernanda Elizabeth Uribe Rodríguez?

Fernanda Elizabeth Uribe Rodríguez nació el 30 de julio de 2008 y actualmente tiene 17 años. Al momento de su desaparición vestía un suéter color café, pantalón negro y zapatos negros.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en la ceja izquierda. Mide aproximadamente 1.54 metros, es de complexión delgada, piel clara, con cabello castaño claro lacio y ojos café oscuro medianos.

Alertas Amber activas hoy lunes 20 de abril

Además del caso de Fernanda, la Fiscalía mantiene activas varias Alertas Amber en la Ciudad de México por la desaparición de menores en distintos puntos de la capital:

Ezra Mateo Flores Quintero , de 1 año, visto por última vez el 19 de abril de 2026 en la alcaldía Tlalpan

, de 1 año, visto por última vez el 19 de abril de 2026 en la alcaldía Tlalpan Saul Roger Israel Ramírez Sánchez , de 15 años, visto por última vez el 19 de abril de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero

, de 15 años, visto por última vez el 19 de abril de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero José Ángel Hernández Salinas , de 14 años, visto por última vez el 16 de abril de 2026 en la alcaldía Álvaro Obregón

, de 14 años, visto por última vez el 16 de abril de 2026 en la alcaldía Álvaro Obregón Andrea Teresita García Martínez, de 14 años, vista por última vez el 14 de abril 2026 en la alcaldía Iztapalapa

Menores localizados en CDMX durante abril 2026

En contraste, autoridades también informaron sobre la localización de varias personas que contaban con ficha de búsqueda activa:

Andrea Margarita Carrasco Armenta

Hannia Yáñez Castillo

Jesús Cruz Velázquez

Lesly Alejandra Torres Carbajal

María Guadalupe Navarrete Pérez

¿Cómo funciona la Alerta Amber en México?

La Alerta Amber es un mecanismo de difusión inmediata para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes en riesgo inminente.

Se activa cuando existen elementos suficientes para considerar que la integridad del menor está en peligro.

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