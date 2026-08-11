Desaparecen los hermanos Hernández Sánchez en Tláhuac; activan Alerta Amber en CDMX

¿Los has visto? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron Alerta Amber por Rodrigo Samuel y Jorge Alexander Hernández Sánchez, dos hermanos que fueron vistos por última vez en la colonia Ampliación Selene en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo a las fichas de búsqueda que compartió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los niños de 14 y 12 años, respectivamente, fueron vistos por última vez el 9 de agosto alrededor de las 08:30 horas (tiempo local) y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Jorge Alexander Hernández Sánchez, de 12 años, visto por última vez el pasado 9 de agosto, en la colonia Ampliación Selene, alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/GAyt5tL7r3 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 10, 2026

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Ficha de búsqueda de Rodrigo Samuel Hernández, joven que desapareció en la alcaldía Tláhuac

Las autoridades describen al joven de 14 años con tres meses con 1.55 metros de altura, complexión delgada y piel morena clara. Además, tendría cabello castaño oscuro y lacio, así como ojos café medianos.

Como seña particular se mencionó que usa anteojos, mientras que la última vez que fue visto llevaba una playera roja, pantalón de mezclilla azul y botines negros.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Rodrigo Samuel Hernández Sánchez, de 14 años, visto por última vez el pasado 9 de agosto, en la colonia Ampliación Selene, alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/iDyRlJplUu — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 10, 2026

Ficha de búsqueda de Jorge Alexander Hernández, niño visto por última vez el 9 de agosto en CDMX

Mientras tanto, el niño de 12 años y nueve meses es descrito con una estatura de 1.5 metros, complexión delgada y piel morena clara. Al igual que su hermano, tiene cabello castaño claro y lacio, así como ojos cafés.

En la ficha de búsqueda no se mencionan ninguna seña particular; sin embargo, se dio a conocer que vestía una playera negra sin mangas, un pants negro con tornasol tipo Jordan.

Números de la Fiscalía de CDMX para reportar datos de los hermanos Hernández Sánchez

Para poder localizar a los hermanos Hernández Sánchez, la Fiscalía de CDMX dio tres números para que la ciudadanía pueda dar información de su paradero:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Además, la población puede acudir a sus instalaciones, ubicadas en la calle Dr. Rio de la Loza 114, esquina Dr. Vertiz, colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06720.

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