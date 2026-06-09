CNTE estrangula a la CDMX en la víspera de la inauguración del Mundial 2026, en la opinión de Leonardo Curzio

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan sus movilizaciones, a un par de días de la inuaguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™. Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha cedido a las demandas de los docentes, quienes establecieronn un plantón en las inmediaciones del Zócalo capitalino, vandalizan edificios y estrangulan la movilidad de la capital en días previos a la inuaguración del Mundial 2026.

En tanto, el Gobierno de México no cede a las demandas de los docentes, los afectados son los estudiantes que se han quedado sin clases desde hace una semana.

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