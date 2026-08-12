“Hernán” podría convertirse en ciclón tropical y estos son los estados de México que afectaría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene en vigilancia una zona de baja presión que tiene un 70% de probabilidad de convertirse en el ciclón tropical Hernán.

De acuerdo al pronóstico, durante las primeras horas de este miércoles 12 de agosto, el desarrollo ciclónico podría darse entre las siguientes 48 horas y los próximos siete días.

Una zona de #BajaPresión al suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia mantiene 70 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Ver más información ⬇️ pic.twitter.com/t3YGoRtmD4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026

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Estados de México que podría afectar el ciclón Hernán

Actualmente el ciclón se localiza a dos mil 295 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que este sería la entidad más afecta.

Sin embargo, en caso de que se acerque a las costas mexicanas, las entidades que podrían enfrentar sus efectos serían Baja California, Sinaloa, Sonora y Nayarit, así como otros que colindan con el océano Pacífico.

Pese a esto, las autoridades mexicanas aseguran que no representa un riesgo directo inmediato para el país; no obstante, mantienen vigilancia en su desarrollo debido a que este tipo de fenómenos pueden cambiar con el paso de las horas.

Trayectoria EN VIVO de “Hernán”

Sigue aquí la trayectoria EN VIVO del fenómeno que podría desarrollarse en ciclón tropical durante las próximas horas:

Clima en México durante el miércoles 12 de agosto

Pese a este fenómeno, en el país se encuentra el Monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera lo que provocan lluvias en la mayor parte del territorio.

Sin embargo, entidades como Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas enfrentan una ola de calor, así como un ambiente caluroso durante la mayor parte del día.

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