INE abre vacante en Querétaro con salario de más de 10 mil pesos y estos son los requisitos

¿Sigues en busca de empleo? El Instituto Nacional Electoral (INE) Querétaro abrió una vacante para el puesto de Operador de Equipo Tecnológico A con un salario de 10 mil 568 pesos.

La convocatoria se abrirá el próximo lunes 17 de agosto y tiene como límite el viernes 21, es decir, durante una semana podrás aplicar a un puesto que podrá cambiar tu vida hacia finales de año.

INE Querétaro INE abrió vacantes en Querétaro durante este mes de agosto (INE Querétaro | FB)

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Requisitos para aplicar a las vacantes del INE

El puesto está dentro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 5 del estado de Querétaro y estos son los requisitos para la vacante del INE:

Escolaridad mínima de bachillerato

Experiencia de un año en atención al público, apoyo ejecutivo y/o administrativo, administración pública o administración

en atención al público, apoyo ejecutivo y/o administrativo, administración pública o administración Conocimientos en calidad de servicio, organización de oficinas, redacción y ortografía, bases de datos, ambiente web y Office

El salario bruto es de 11 mil 602 pesos y neto de 10 mil 568 pesos.

Documentos para aplicar a las vacantes del INE en Querétaro

Si tienes interés para aplicar a las vacantes del INE, estos son los documentos que debes de presentar:

Currículum vitae actualizado con el formato que solicita el INE

con el formato que solicita el INE Comprobante de estudios (título o cédula profesional)

(título o cédula profesional) CURP

RFC

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Carta declaratoria de decir la verdad

Posteriormente, debes de acreditar la evaluación curricular, exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas correspondientes para seguir avanzando en el proceso de contratación.

Los documentos los debes de entregar físicamente en la Junta Distrital Ejecutiva No. 5, ubicada en avenida Corregidora Norte número 483, colonia Linda Vista en Santiago de Querétaro, CP. 76168. Todo el proceso se notificará por correo electrónico.

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