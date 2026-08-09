México rodeado de tres potenciales ciclones; “Hernán” se coloca en el mapa del Pacífico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que México es acechado por tres potenciales ciclones en el océano Pacífico y entre ellos ya empieza a sonar el nombre de “Hernán”, que tiene 90% de probabilidad de desarollarse.

Por otra parte, también advirtió sobre fuertes lluvias en los estados del norte del país, así cimo descargas eléctricas, que provoquen inundaciones.

¿Cómo será el clima hoy 9 de agosto?

Para este domingo se pronostican lluvias en:

Sonora: Centro y Este

Baja California: Centro

Chihuahua: Cuauhtémoc, Chihuahua e Hidalgo

Zacatecas: Sur, Suroeste, Centro, Oeste, Noroeste y Centro Sur

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Ciclones que se forman en el océano Pacíficos

“Hernán” es actualmente una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California y se localiza a 3 mil 050 km al oeste-suroeste de Cabo Lucas, Baja California Sur. Incrementa a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 90% en 7 días.

“Iselle” es una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California y se ubica a 2 mil 065 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en 7 días.

“Julio” se prevé que se forme al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, en los próximos 7 días.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 vigila tres zonas con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



🤓 Más información en la imagen. 👇 pic.twitter.com/BjYM3xAH6l — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2026

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